Trío latinoamericano en el top 15 del RBC Heritage

HILTON HEAD, CAROLINA DEL SUR – El mexicano Abraham Ancer, el venezolano Jhonattan Vegas y el colombiano Sebastián Muñoz están metidos en el top 15 entrando al fin de semana del RBC Heritage, segundo evento del PGA TOUR desde que el golf regresó a la competición por la pandemia del COVID-19.

Vegas y Ancer lograron dos de las rondas más sobresalientes de este viernes, con Vegas siendo el mejor al hacer 8-bajo par 63. Con ese score llegó a 9-bajo par en la semana y avanzó a un empate por el quinto lugar junto a Ancer, quien hoy hizo 64 golpes. Muñoz siguió su 65 de la primera jornada con una ronda de 69 que lo tiene empatado en el undécimo puesto.

Webb Simpson es el líder del torneo con 12-bajo par, apenas un golpe por delante de Bryson DeChambeau y Corey Conners. Ryan Palmer es cuarto en solitario con 10-bajo par, con Ancer, Vegas y otros cuatro a un golpe de diferencia.

“Una ronda muy buena, una ronda muy consistente de principio a fin. Pienso que le pegué mucho mejor desde el tee, comparado con la ronda de ayer”, dijo Vegas. “Este es un campo bastante complicado donde se requiere bastante precisión. Hay que saber tomar las riesgos en su debido momento y eso lo pude hacer bien”.

La precisión del venezolano queda en evidencia en el hecho de que no hizo bogeys. Además hizo 4-bajo par en los tres pares-5 que tiene el campo de Harbour Town. “Aproveché los pares 5, siempre es bueno aprovecharlos para hacer una ronda buena. (Estoy) jugando bien y esperando que sea un buen fin de semana”.

De la misma manera Ancer tuvo pocas dificultades para navegar el campo diseñado por Pete Dye. El originario de Reynosa, México fue igualmente preciso para acertar 13 de 14 fairways y 15 de 18 greens en ruta a otra ronda libre de bogeys. Le hizo birdie a cuatro de sus últimos seis hoyos, embocando un putt de siete metros en el hoyo final.

“Muy contento con mi ronda, la verdad que jugué muy sólido. Hoy me sentí muy cómodo en los greens, en los que batallé un poco ayer cuando no se quería meter la bola. Por fin hoy vi varios putts que se metieron y le estoy pegando muy bien, muy sólido del tee y muy sólido los hierros”, comentó Ancer al hacer un resumen de su día.

Muñoz hizo tres bogeys y dos birdies para perder ocho puestos y colocarse en un empate por la undécima casilla. En esa posición por ahora se proyecta que ganaría un lugar en la tabla de posiciones de la FedExCup, en la que aparece como el mejor de los latinoamericanos.

“Me sentí muy bien, pero los putts no entraron, así que no pude sacar provecho de las oportunidades que tuve”, dijo. “En general la sensación de la ronda es muy buena, así que seguimos adelante”.

La segunda ronda fue suspendida por clima inclemente con el chileno Joaquín Niemann y el mexicano Carlos Ortiz aún con hoyos por jugar. Niemann, empatado en el puesto 41, estaba 3-bajo par en el día con un hoyo por jugar, mientras que Ortiz venía 2-bajo par tras 14 hoyos, justo en la línea de corte de 4-bajo par.

