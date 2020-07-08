Esta semana tres golfistas mexicanos participarán en el Korn Ferry Tour

CIUDAD DE MÉXICO.- En actividad correspondiente al Korn Ferry Tour, gira de ascenso del PGA TOUR, esta semana se llevará a cabo el TPC San Antonio Challenge at Canyons que tendrá como escenario el Canyons Course y el cual repartirá una bolsa de 600 mil dólares.

El veracruzano Roberto Díaz es uno de los tres exponentes nacionales que estarán presentes en la justa texana, misma que debuta en el calendario del Korn Ferry Tour. “No creo que sea favorito, simplemente saldrá a hacer lo que más me gusta y espero tener una buena actuación”, comentó Díaz.

De igual forma estarán participando el capitalino Sebastián Vázquez y el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez, quienes vienen de fallar el corte la semana pasada en el TPC Colorado Championship at Heron Lakes. Destaca la presencia del noruego-mexicano Kristoffer Ventura, top 25 el domingo en el Rocket Mortgage Classic del PGA TOUR.

