Pasa el corte mexicano Roberto Díaz en el Korn Ferry Challenge en Florida

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA.- En lo que fue el reinicio de la actividad del Korn Ferry Tour, el golfista mexicano Roberto Díaz, pasó el corte del Korn Ferry Challange, evento que tuvo como escenario el TPC Sawgrass en Ponte Vedra Beach, Florida, y donde estuvo en juego una bolsa de 600 mil dólares.

El veracruzano registró recorridos de 67, 69, 70 y 75 para un acumulado de 281 golpes, uno arriba de par, actuación que le valió para terminar empatado en el sitio 46, mientas que el originario de Irapuato, Guanajuato, José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez y el capitalino Sebastián Vázquez no pasaron el corte.

El triunfo correspondió al estadounidense Luke List con un total de 268 impactos, 12 menos, un impacto de ventaja con respecto a los locales Shad Tuten y Joseph Bramlett. El noruego Kristoffer Ventura quien también cuenta con la nacionalidad mexicana ocupó el cuarto peldaño con 270, diez bajo par.

