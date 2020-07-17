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Ortiz y Ancer pasan el corte en el the Memorial Tournament

Los golfistas mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer jugarán el fin de semana en el torneo avalado por el PGA TOUR que se desarrolla en el Muirfield Village Golf Club

Los golfistas mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer jugarán el fin de semana en el torneo avalado por el PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

DUBLIN, OHIO.- Finalizó la segunda ronda del the Memorial Tournament presented by Nationwide, y la buena noticia para el golf nacional es que el tapatío Carlos Ortiz y el tamaulipeco Abraham Ancer podrán jugar el fin de semana en el torneo avalado por el PGA TOUR que reparte una bolsa de nueve millones 300 mil dólares.

Una segunda jornada de 72 golpes, par de campo, consiguió que Ortiz con un acumulado de 146, dos arriba de par, ascendiera 12 lugares en la clasificación con respecto al día de ayer para colocarse empatado en la posición 47 de la justa que se desarrolla en el Muirfield Village Golf Club.

Por su parte Ancer, consiguió alargar a cuatro el número de cortes superados desde que el máximo circuito del golf mundial retomó actividades después de la suspensión por la pandemia ocasionada por el COVID-19. El jugador de 29 años de edad, está empatado en el casillero 64 con 147 impactos, tres más.

Los líderes con marcador de 135 strokes, nueve bajo par son los locales Ryan Palmer y Tony Finau.

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