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El the Memorial Tournament, una buena oportunidad para Ancer

Esta semana en el Muirfield Village Golf Club, el golfista mexicano Abraham Ancer tendrá la oportunidad de seguir con su buena racha en el PGA TOUR

Esta semana en Dublin, Ohio, el golfista mexicano Abraham Ancer disputará el the Memorial Tournament

Escrito por: Azteca Deportes

DUBLIN, OHIO.- Tras dos semanas de inactividad deportiva, el golfista mexicano Abraham Ancer participará esta semana en una edición más del the Memorial Tournament presented by Nationwide, fecha correspondiente al calendario del PGA TOUR que tendrá como escenario el Muirfield Village Golf Club.

“Listo después de estar dos semanas fuera”, escribió Ancer en su cuenta de twitter y es que el jugador de 29 años de edad espera seguir con la buena racha que lo llevaron a ocupar el sitio 14 en el Charles Schwab Challenge, el subcampeonato en el RBC Heritage y la posición 11 en el Travelers Championship.

El originario de Reynosa, Tamaulipas, saldrá a disputar la primera ronda a las 6:55 horas (CDMX) y lo hará en compañía de los estadounidenses Matthew Wolff y Stewart Cink, mientras que el también mexicano Carlos Ortiz hará lo propio a las 6:00 horas junto con el sudafricano Louis Oosthuizen y el coreano Byeong Hun An.

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