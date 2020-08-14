Rodríguez peleará por el título en Idaho

BOISE, IDAHO.- Al término de dos rondas, el golfista mexicano José de Jesús “Camarón” Rodríguez comparte el noveno sitio del Albertsons Boise Open presented by Kraft Nabisco correspondiente al Korn Ferry Tour y que reparte una bolsa de un millón de dólares.

El jugador guanajuatense firmó hoy una tarjeta de 68 golpes para un total de 133, nueve bajo par, a cuatro impactos de los líderes el estadounidense Brad Hopfinger y el alemán Stephan Jaeger. Por su parte el veracruzano Roberto Díaz está en el casillero 31 con score de 136 strokes, seis menos.

El capitalino Sebastián Vázquez, no superó el corte de la competencia que tiene verificativo en el Hillcrest Country Club. El tercer puesto en solitario es para el local Charlie Saxon con 130, 12 bajo par. Finalmente el argentino Julián Etulain con ocho menos comparte la posición 13.

