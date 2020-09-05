Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Undécima posición para Ancer después de dos rondas en Atlanta

El golfista mexicano Abraham Ancer comparte el sitio 11 del TOUR Championship, torneo que encabeza el estadounidense Dustin Johnson.

Ancer firmó un segundo recorrido de 71 golpes, uno arriba de par

Escrito por: Azteca Deportes

ATLANTA, GEORGIA.- Un segundo recorrido de 71 golpes para un total de 135, seis menos, ubicó al tamaulipeco Abraham Ancer en el sitio 11 del TOUR Championship, última fecha de los Playoffs de la FedExCup que tiene como escenario el campo par 70 de East Lake Golf Club.

El jugador mexicano de 29 años de edad, registró birdies en los hoyos uno, seis, y 17, por bogeys en el tres, siete, ocho, nueve y 15. Cabe recordar que el día de ayer el egresado de la Universidad de Oklahoma, empató su mejor actuación en una primera ronda al firmar 64 golpes, situación que lo ubicó en la quinta posición del último torneo de la temporada 2019-20 del PGA TOUR.

El líder de la competencia es el estadounidense Dustin Johnson. El número uno de los standings de la FedExCup, tuvo una segunda jornada de 70 impactos, par de campo, para un acumulado de 137 strokes, 13 menos, un golpe de ventaja con respecto al coreano Sungjae Im.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

Ver en vivo
5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP