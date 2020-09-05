Undécima posición para Ancer después de dos rondas en Atlanta

ATLANTA, GEORGIA.- Un segundo recorrido de 71 golpes para un total de 135, seis menos, ubicó al tamaulipeco Abraham Ancer en el sitio 11 del TOUR Championship, última fecha de los Playoffs de la FedExCup que tiene como escenario el campo par 70 de East Lake Golf Club.

El jugador mexicano de 29 años de edad, registró birdies en los hoyos uno, seis, y 17, por bogeys en el tres, siete, ocho, nueve y 15. Cabe recordar que el día de ayer el egresado de la Universidad de Oklahoma, empató su mejor actuación en una primera ronda al firmar 64 golpes, situación que lo ubicó en la quinta posición del último torneo de la temporada 2019-20 del PGA TOUR.

El líder de la competencia es el estadounidense Dustin Johnson. El número uno de los standings de la FedExCup, tuvo una segunda jornada de 70 impactos, par de campo, para un acumulado de 137 strokes, 13 menos, un golpe de ventaja con respecto al coreano Sungjae Im.

