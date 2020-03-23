Carlos Ortiz practica en su casa

CIUDAD DE MÉXICO.- El integrante del PGA TOUR Carlos Ortiz, no pierde el tiempo ahora que toda la actividad golfística ha tomado un receso debido a la contingencia sanitaria mundial provocada por la pandemia del COVID-19 (coronavirus) la cual tiene en jaque a todo el globo terráqueo.

El tapatío de 28 años edad, junto con su pequeña hija, se dieron a la tarea de improvisar un pequeño “campo de golf” en la sala de juegos de su casa. El actual número 26 de los standings de la FedExCup, demostró que no ha podido practicar mucho ya que casi rompe una ventana.

Hasta el momento del anuncio por parte del comisionado del PGA TOUR Jay Monahan de pausar toda la actividad del circuito decisión que fue secundada los organizadores del Masters Tournament y el PGA Championship, Ortiz llevaba disputados 13 torneos, con tres top tens entre ellos el segundo lugar en el Mayakoba Golf Classic.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

