Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Carlos Ortiz practica en su casa

El golfista tapatío tuvo que habilitar un “campo de golf” en la sala de juegos de su casa para no perder el ritmo de juego a causa del coronavirus

El integrante del PGA TOUR habilitó el cuarto de juegos de sus hijas para practicar golf
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- El integrante del PGA TOUR Carlos Ortiz, no pierde el tiempo ahora que toda la actividad golfística ha tomado un receso debido a la contingencia sanitaria mundial provocada por la pandemia del COVID-19 (coronavirus) la cual tiene en jaque a todo el globo terráqueo.

El tapatío de 28 años edad, junto con su pequeña hija, se dieron a la tarea de improvisar un pequeño “campo de golf” en la sala de juegos de su casa. El actual número 26 de los standings de la FedExCup, demostró que no ha podido practicar mucho ya que casi rompe una ventana.

Hasta el momento del anuncio por parte del comisionado del PGA TOUR Jay Monahan de pausar toda la actividad del circuito decisión que fue secundada los organizadores del Masters Tournament y el PGA Championship, Ortiz llevaba disputados 13 torneos, con tres top tens entre ellos el segundo lugar en el Mayakoba Golf Classic.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP