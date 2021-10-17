Abraham Ancer peleará el título en Las Vegas

Al golfista mexicano, Abraham Ancer no le bastó con lograr ayer uno de los tiros más difíciles que hay en el golf como lo es el albatros. Este sábado, Ancer firmó una tarjeta de ocho birdies y un eagle en la tercera ronda de The CJ Cup, torneo del PGA TOUR que se lleva a cabo en el Summit Club de Las Vegas.

Su actuación permitió que un bogey en el hoyo 16 no afectara en gran medida su resultado (nueve bajo par) el cual le ayudó a escalar hasta la tercera posición con un acumulado de 198 golpes (-18).

Albatross-Eagle 🙌@Abraham_Ancer has played the 14th in 5-under the last two days. pic.twitter.com/Js8VGkYOOU — PGA TOUR (@PGATOUR) October 16, 2021

El “Turco” comparte la tercera casilla con el estadounidense Robert Streb y el australiano Adam Scott. Todos se encuentran a tres golpes de diferencia del actual líder Rickie Fowler de Estados Unidos (-21). El norirlandés Rory Mcllroy ocupa el segundo puesto, luego de un día en el que también tuvo ocho birdies (cinco consecutivos) y un eagle.

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Sábado redondo para los mexicanos

Por su parte, la jornada también fue positiva para el otro representante de nuestro país, Carlos Ortiz, quien subió 11 lugares para instalarse en el 17. Ortiz tuvo siete birdies y dos bogeys este sábado.

Para este domingo, Abraham Ancer saldrá a jugar la cuarta y última ronda junto con Rickie Fowler y Rory Mcllroy a la 1:50 de la tarde, tiempo del centro de México, mientras que el grupo de Ortiz estará conformado por el chileno Joaquín Niemann y el estadounidense Chris Kirk y empezará su actividad a las 12:33 PM.

