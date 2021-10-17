Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Abraham Ancer peleará el título en Las Vegas

El golfista mexicano continúa con sus buenas actuaciones y este sábado se metió de lleno en la pelea por el triunfo.

Abraham Ancer es el primer mexicano en superar el top-20 del Ranking Mundial.

Escrito por: Azteca Deportes

Al golfista mexicano, Abraham Ancer no le bastó con lograr ayer uno de los tiros más difíciles que hay en el golf como lo es el albatros. Este sábado, Ancer firmó una tarjeta de ocho birdies y un eagle en la tercera ronda de The CJ Cup, torneo del PGA TOUR que se lleva a cabo en el Summit Club de Las Vegas.

Su actuación permitió que un bogey en el hoyo 16 no afectara en gran medida su resultado (nueve bajo par) el cual le ayudó a escalar hasta la tercera posición con un acumulado de 198 golpes (-18).

El “Turco” comparte la tercera casilla con el estadounidense Robert Streb y el australiano Adam Scott. Todos se encuentran a tres golpes de diferencia del actual líder Rickie Fowler de Estados Unidos (-21). El norirlandés Rory Mcllroy ocupa el segundo puesto, luego de un día en el que también tuvo ocho birdies (cinco consecutivos) y un eagle.

Tal vez te puede interesar: El imponente campo de golf de Michael Jordan

Sábado redondo para los mexicanos

Por su parte, la jornada también fue positiva para el otro representante de nuestro país, Carlos Ortiz, quien subió 11 lugares para instalarse en el 17. Ortiz tuvo siete birdies y dos bogeys este sábado.

Para este domingo, Abraham Ancer saldrá a jugar la cuarta y última ronda junto con Rickie Fowler y Rory Mcllroy a la 1:50 de la tarde, tiempo del centro de México, mientras que el grupo de Ortiz estará conformado por el chileno Joaquín Niemann y el estadounidense Chris Kirk y empezará su actividad a las 12:33 PM.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Conferencia de Prensa

Ver en vivo
2:25 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP