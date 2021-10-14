El imponente campo de golf de Michael Jordan

Al sur de Florida existe uno de los campos de golf más exclusivos del mundo, en el que para entrar se necesita una invitación previa, hay lista de espera y para rematar, hay drones que reparten a los jugadores bebidas y alimentos a lo largo de su recorrido. ¿De quién es? Del legendariom Michael Jordan.

Este exclusivo campo de 18 hoyos, que tuvo un costo aproximado de 8 millones de dólares, fue inaugurado en 2019 y hasta el momento tiene únicamente a 100 miembros inscritos como socios, se llama "The Grove XXIII" y fue nombrado así porque pertenece a nada menos que a la leyenda del basquetball, Michael Jordan.

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El campo de golf de Michael Jordan

“The Grove XXIII” (el 23 en números romanos significa el número que utilizó Jordan con los Chicago Bulls) no es un campo para cualquiera, figuras de la talla de Phil Mickelson o el carismático Rickie Fowler, jugadores de la PGA, son ya clientes recurrentes de este campo privado. También el ex presidente Barack Obama o la tenista Caroline Wozniacki.

El campo fue diseñado por el afamado Bobby Weed y está inspirado en Hinnecock Hills, otro campo situado en el condado de Suffolk en Nueva York.

Uno de los atractivos para los que tienen la posibilidad de jugar en “The Grove XXIII” es que el campo está diseñado con una ingeniosa distribución que puede realizarse en cuatro combinaciones gracias a la agrupación de sus greenes y sus fairways compartidos, un diseño ingenioso y que reta a los golfistas a jugar de una manera diferente.

Y para rematar, la casa club fue inspirada en los movimientos de los swings de golf y en el mismo Jordan, fue creada por Nichols Brosch Wurst Wolfe & Associates (NBWW), se extiende en 15 mil pies cuadrados y tiene una vista panorámica para apreciar todo el campo.

Así es como Michael Jordan, retirado de las canchas de basquetball e inmerso en inumerables negocios, se dio el lujo de tener su propio campo que es sin duda, uno de los más modernos y divertidos de la actualidad.

