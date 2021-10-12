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Fútbol

Mexicanos y excampeones regresan a Mayakoba

La organización del World Wide Technology Championship at Mayakoba, confirmó la participación de Abraham Ancer, Carlos Ortiz, Viktor Hovland y Graeme McDowell.

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Escrito por: Azteca Deportes

El noruego Viktor Hovland intentará convertirse en el primer jugador en defender con éxito su título en Mayakoba, cuando compita ante 132 jugadores más en el World Wide Technology Championship at Mayakoba, evento que se llevará a cabo del 4 al 7 de noviembre en el Campo de Golf El Camaleón.

Hovland es el primer golfista noruego en ganar, tanto en el PGA TOUR, como en el European Tour y actualmente es el número 15 en el mundo. Su clasificación más alta desde que se convirtió en profesional en el 2019, fue el puesto 10. También es el campeón defensor con el mejor ranking en los 14 años de historia del torneo.

El año pasado en la ronda final, Hovland tiró un score de 65, que incluyó tres birdies en sus últimos seis hoyos para terminar con 20 bajo par, y separarse de los demás jugadores que ocupaban los primeros lugares en el tablero de puntuación. Esta fue la segunda victoria de Viktor en el PGA TOUR.

Regresan Abraham Ancer y Carlos Ortiz

La organización del torneo también confirmó la participación de los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz, así como la del norirlandés Graeme McDowell.

Ortiz participará por octava ocasión consecutiva, mientras que Ancer lo hará por séptima vez. Combinados, tienen cuatro top 10 en Mayakoba. En el 2019, Carlos terminó empatado en segundo lugar.

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Por su parte, McDowell se une a Hovland como un excampeón que busca convertirse en el primer ganador múltiple del World Wide Technology Championship at Mayakoba en la historia del torneo. En 2015, se hizo con el triunfo después de un desempate entre tres jugadores.

"Estamos seguros que nuestro field será más fuerte que nunca y seguiremos anunciando confirmaciones en las siguientes semanas",
señaló Joe Mazzeo, director del torneo.

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