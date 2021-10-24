Anfitriones aseguran triunfos en torneos asiáticos

El japonés Hideki Matsuyama, con un total de 265 golpes (-15), tras entregar una cuarta tarjeta de 65 (cinco bajo par), capitalizó su liderato en las dos jornadas anteriores y se llevó el ZOZO Championship, torneo del PGA TOUR que se disputó este fin de semana en el club Accordia Golf Narashino de Chiba, Japón. El colombiano Sebastián Muñoz compartió la cuarta plaza.

Hideki Matsuyama de 29 años y ya con un Masters de Augusta en su haber (2021), siendo el primer japonés en lograrlo, no perdió la oportunidad de reinar en su propio país. Lo hizo reafirmando su dominio este domingo con un 65, que es su segunda mejor tarjeta de los cuatro días, con dos 'eagles', tres 'birdies' y dos 'bogeys'.

Eagle on 18 to win by FIVE.



Hideki Matsuyama seals the victory with an emphatic finish @ZOZOChamp. pic.twitter.com/jBMGZUAOB9 — PGA TOUR (@PGATOUR) October 24, 2021



Se llevó el decimosexto título en su carrera profesional, sacándole cinco golpes de diferencia a los estadounidenses Brendan Steele y Cameron Tringale, quienes entregaron tarjetas de 66 y 69 golpes, respectivamente y compartieron la segunda posición.

Notable cuarta plaza compartida de Sebastián Muñoz, quien firmó un 70 (par), para un total de 274 (-6). Después de Muñoz, el latinoamericano mejor ubicado fue el chileno Joaquín Niemann, quien terminó con un acumulado de 280 y acabó en lugar 28, mientras tanto el argentino Emiliano Grillo, con 291, finalizó en el puesto 73.

Cabe destacar que el mexicano Carlos Ortiz no pudo disputar la tercera, ni la cuarta ronda. Abandonó luego de la segunda por una lesión en el hombro.

Con información de EFE.

Jin Young Ko también se corona en casa

Tal y como sucedió este fin de semana en el PGA TOUR, una jugadora anfitriona ganó en la LPGA. Se trata de Jin Young Ko, quien se consagró este domingo en el BMW Ladies Championship que se celebró en Busan, Corea del Sur y recuperó el primer lugar del ranking.

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Young Ko se quedó con el triunfo luego de firmar una tarjeta de 64 golpes (-8) en la cuarta ronda para un total de 266 impactos (-22), misma diferencia de su compatriota Hee Jeong Lim, a quien venció en el desempate. Se trata de la cuarta victoria de Ko en los últimos ocho torneos.

It's trophy season for Jin Young Ko! 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/6v0ZgBaHkM — LPGA (@LPGA) October 24, 2021

La mexicana Gaby López finalizó empatada en el lugar 41 con cinco golpes bajo par y a través de redes sociales aprovechó para felicitar a la ganadora por el momento que atraviesa.

“Irreal lo que has hecho semana a semana”, escribió Gaby.

