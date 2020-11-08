“Que todos se den cuenta que es posible": Carlos Ortiz, tras ganar el Houston Open

42 años después, un mexicano se coronó en un torneo del tour de la PGA. Tras lograrlo, Carlos Ortiz explicó su sentir.

"Es un honor, enorgullece ser un ejemplo y poner el nombre de México en alto. Creo que esta victoria va a ayudar a hacer eso, espero que todos los niños lo hayan visto y que se den cuenta de que es posible. Yo fui uno de ellos y, trabajando duro, se puede lograr", dijo.

La hazaña, conseguida en Houston, estuvo aderezada con el apoyo de muchos connacionales y, según explico Ortiz, estadounidenses, por igual.

"Sentí que la gente me apoyó desde el principio, había muchos mexicanos desde el primer día que jugué. Sentí, inclusive, que la gente de Estados Unidos, de Texas, quería que ganara y se siente muy bonito, sobre todo, cuando ganas y ves a todos esos mexicanos que les hiciste el día. Es algo muy especial", apuntó.

Para el tapatío, alcanzar la gloria en Texas, estado en el que acudió a la universidad, le añadió sabor al hito.

"Obtener una victoria fue increíble, pero lograrlo aquí, en Texas, puede haber sido aun mejor. Es como mi segundo estado natal. He estado aquí 12 años y estoy realmente agradecido. Es un lugar increíble, la gente es genial, son muy amables conmigo y no dejaron de apoyarme", comentó.

Al tiempo que admitió las claves para derrotar a algunos de los mejores golfistas del mundo (mantenerse paciente, positivo y agresivo en el campo), Ortiz aseguró que no modificará su forma de prepararse o encarar el tour en adelante.

"Nada cambia realmente. Es bueno validar el trabajo duro con el triunfo, pero estaré trabajando en las mismas cosas. Tenemos un largo camino por recorrer hasta el lugar en el que quiero estar y éste es un paso en la dirección correcta", consideró.

El hermano del también golfista, Álvaro Ortiz, recordó que tenía seis años sin lograr un título e, inluso, eligió su mejor momento en el Abierto de Houston.

"Cuando estaba fuera de sitio, hice algunos tiros geniales. El mejor tiro del torneo, para mí, fue ayer, en el hoyo 14", finalizó.