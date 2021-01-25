Quinto lugar para Abraham Ancer en el The American Express en California

LA QUINTA, CALIFORNIA.- Destacada participación fue la que registró el golfista mexicano Abraham Ancer en el The American Express decimocuarto evento de la temporada 2020-21 del PGA TOUR que se realizó en el Stadium correspondiente al complejo del PGA West en la localidad de La Quinta en California.

Abraham Ancer, quien el año pasado obtuviera el subcampeonato de la competencia californiana, tuvo rondas de 69, 65, 73 y 66, para un acumulado de 273 golpes, 15 bajo par, convirtiéndose así en el mejor exponente latinoamericano en el torneo que repartió una bolsa de seis millones 700 mil dólares.

Con este resultado, Abraham Ancer ascendió al sitio 25 del Official World Golf Ranking (OWGR), desplazando al chileno Joaquín Niemann a la posición 26, regresando el tamaulipeco al top 25 de la clasificación mundial y convirtiéndose de nueva cuenta en el mejor de Latinoamérica en dicho ranking.

Con un acumulado de 265 impactos, 23 bajo par, el campeón fue Si Woo Kim. El coreano obtuvo su tercera victoria en el PGA TOUR dejando en la segunda posición al estadounidense Patrick Cantlay con score de 266, 22 bajo par, mientras que la tercera plaza correspondió al australiano Cameron Davis con 268 strokes, menos 20.

“Tuve muchas oportunidades desde el THE PLAYERS. Tuve muchas oportunidades de ganar, pero no pude hacerlo, pero finalmente lo logré”, dijo Kim. “Así que traté de mantener la concentración y creo que lo logré. Estoy tan feliz con eso ".

A pesar de tener solo 25 años, Kim, quien obtuvo su tarjeta del PGA TOUR a la edad de 17, sintió el peso de esa espera de casi cuatro años desde su última victoria. Esa presión hizo que dormir compartiendo el liderato de 54 hoyos el sábado por la noche fuera una situación muy difícil.

Se le fue el sueño

“Todos estos años, tuve la oportunidad de ganar, pero no pude hacerlo, así que tuve muchos pensamientos en mi mente anoche (sábado)”, dijo Kim. "Traté de dormir pero no pude, así que incluso tomé melatonina anoche, pero aun así no dormí muy bien, lo bueno para mí es que obtuve el triunfo".