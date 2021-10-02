Will Zalatoris hace récord de campo

Will Zalatoris tuvo un día inolvidable en el Country Club de Jackson Mississippi, el estadounidense, elegido como el novato del año en la temporada pasada del PGA TOUR, hizo récord de campo en la segunda ronda del Sanderson Farms Championship con una tarjeta de 61 golpes (-11).

Una tarjeta de 11 birdies, sin bogey alguno, le permitió al joven promesa de 25 años hacer el récord y escalar 49 posiciones para empatar a sus compatriotas Nick Watney y Sahith Theegala en la primera posición con un acumulado de 13 golpes bajo par.

"Estoy cien por ciento saludable, me siento genial. Me han preguntado mucho cuáles son sus objetivos para este año y, además de ganar un torneo de golf, realmente no tengo ninguno. Simplemente estoy mejorando en lo que soy con mi juego", declaró Zalatoris.

6 birdies in his last 9 holes. 👏



New season, same @WillZalatoris. pic.twitter.com/wPYe8Lv0rT — PGA TOUR (@PGATOUR) October 1, 2021

Carlos Ortiz se quedó en el camino

El representante mexicano, Carlos Ortiz no pudo pasar el corte del torneo (-5) luego de una jornada en la que tuvo seis birdies, pero también cinco bogeys, mismos que lo llevaron a un total de 71 (-1) para un acumulado de 142 (-2).

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El único latinoamericano que pudo superar el corte, fue el argentino Emiliano Grillo, quien con lo justo 139 (-5) se colocó en el puesto número 55 y volverá a salir este sábado.

Actividad Gaby López y María Fassi

Este viernes comenzó la acción en Galloway, Nueva Jersey con la primera ronda del ShopRite LPGA Classic, donde las mexicanas María Fassi y Gaby López terminaron empatadas, junto con otro grupo de golfistas en la posición 51 con un total de 70 golpes (uno abajo del par).

Fassi llegó a esta cifra, luego de haber tenido tres birdies y dos bogeyes. Por su parte, Gaby cosechó un birdie y un bogey más que su compañera.

Por el momento, la surcoreana Se Yeon Ryu y la inglesa Jodi Ewart Shadoff se encuentran empatadas en la primera posición con un total de 65 golpes (seis bajo par).

