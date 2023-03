Need for Speed Unbound ¿Vale la pena? | Aze Review

Arranca tu ventura escogiendo a uno de los 8 personajes principales, personalízalo para correr con estilo, antes muerta que sencilla, posteriormente tendremos la opción de escoger entre 3 coche ya olvidados para irlo mejo0rarndo a lo largo de la historia, tu primera prueba arranca en una carrera clandestina que rápidamente se vuelve una persecución en contra de la policía, una vez que logremos escapar iremos al taller de Rydells Rydes para empezar nuestra aventura en Need For Speed Unbound.

El juego lo podremos disfrutar tanto como en el día y por la noche donde podremos participar en carreras, pruebas de derrape, destrucción y resistencia que nos darán dinero para poner en nombre en alto del taller. El nivel de personalización es gigantesco, podremos hacer y deshacer a nuestro gusto el vehículo y personaje, gracias a la nueva visión de efectos de comic ahora tendrás horas para enchular tu máquina. Need For Speed Unbound es un videojuego de carreras callejeras que busca regresar el legado de la saga a la gloria, veamos si esta entrega logrará regresa a need for speed a lo que muchos extrañamos.

Narrativa: Los guiones de estas entregas nunca son algo que resalte el juego ya que siempre recaen en lo mismo, una historia de engaño, recuperación de respeto y ganar la carrera más emblemática del lugar.

Jugabilidad: El drifteo es algo que siempre les ha dado un plus a estos títulos y ahora con la combinación visual entre la foto realismo y el anime esto se disfruta bastante, han añadido npc dentro de la ciudad con la que nos sumergirá en un ambiente un poco más vivo, sin embargo, los eventos y las carreras se sienten algo repetitivas.

Dificultad: Ahora si hay un riego a la hora de repetir las pruebas, antes podíamos hacerlo de manera de manera ilimitada pero ahora solo tendremos reintentos limitados, la ia de la policía es algo escaza resulta muy fácil dejarlos atrás por lo menos en las 3 primeras alertas.

Sonido: La mejor manera de correr en carreras clandestinas es con música y valla que han tenido un gran acierto con el sound track del juego, podremos disfrutar desde Bzarrap, la Rosalía entre muchos músicos alrededor del mundo más de 60 piezas para correr a toda velocidad.

Need for Speed Unbound es un título que comienza a regresar poco a poco la gloria de esta saga, nuevos elementos que le dan vida a la jugabilidad, pero le hace falta aventurarse más a nuevos modos de juego.

El juego se encuentra disponible en: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Microsoft Windows.