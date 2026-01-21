¿Cuál fue el setlist que Bad Bunny cantó la primera vez que estuvo en un Show de Medio Tiempo del Super Bowl?

Estamos a unas cuántas semanas del próximo Super Bowl LX el cuál aún no tiene equipos definidos, pues los playoffs han dado grandes sorpresas, aunque lo que sí es seguro es que el Show de Medio Tiempo ya está pactado, mismo que estará a cargo de Benito Ocasio Martínez, mejor conocido como Bad Bunny.

Esta será la segunda ocasión que el cantante puertorriqueño se presentará en el espectáculo de Medio Tiempo, pues en la edición LIV celebrada en el año 2020 acompañó Jennifer Lopez y Shakira en compañía de su “ya” amigo J Balvin, donde poco a poco veíamos de lo que era capaz.

¿Cómo fue la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LIV?

Aquel partido disputado entre el campeón de la Conferencia Nacional, los San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs, campeones de la Conferencia Americana el pasado 02 de febrero del 2020 en el Hard Rock Stadium de Florida tuvo un show muy latino a cargo de dos de las artistas más icónicas de las últimas décadas: Jennifer Lopez y Shakira.

De manera sorpresiva, fue que J Balvin y Bad Bunny aparecieron, donde Benito fusionó algunas canciones con Shakira, pues cantaron la canción de su disco ‘Un Verano Sin Ti’ "Callaita" y posteriormente un mashup que sumó "Chantaje" de Maluma y "I Like It", donde además sonó una versión tipo salsa de estas canciones.

¿Cuándo es el Super Bowl de 2026?

La cita para el próximo Super Bowl LX es el próximo domingo 08 de febrero a las 5:30 pm, evento que se estará llevando a cabo el partido de fútbol americano más esperado de toda la temporada y que además contará con los actos de Green Day y Charlie Puth en la ceremonia previa al encuentro y a la presentación de “El Conejo Malo”.

¿En dónde ver el Show de Medio Tiempo del Super Bowl de Bad Bunny?

Como bien sabrás, el ritual de la NFL se vive de la mejor manera a través de la señal de Azteca 7, misma que podrás seguir a través del Canal 7, nuestro sitio web oficial o la app TVAztecaEnVivo.

