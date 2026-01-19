Bad Bunny no estaría solo en el Super Bowl: los invitados sorpresa que podrían robarse el show

A estas alturas todos sabemos que Bad Bunny será el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl 2026, que se realizará el domingo 8 de febrero de 2026, y aunque su presencia por sí sola ya garantiza un espectáculo brutal, los rumores dicen que podría traer invitados sorpresa que harían historia junto a él. Entre los nombres que más se repiten entre los fans y medios especializados están Cardi B, J Balvin, Daddy Yankee, Karol G y Rosalía, artistas con los que Benito ha colaborado o que encajarían perfecto para el emblemático momento.

También te puede interesar: ¿Cuánto cuesta anunciarse en el Super Bowl? El precio REAL de un comercial en 2026

Bad Bunny en el Super Bowl LX: por qué este show es tan importante

El Super Bowl ya no es solo futbol americano, pues millones también se encuentran al pendiente del show de medio tiempo, el cual se ha convertido en uno de los eventos más icónicos de la cultura pop. Este momento cobra más relevancia al saber que Bad Bunny encabeza el halftime show, dando un paso gigante para la música en español.

Estos son los artistas que podrían aparecer junto a Bad Bunny en el halftime show 2026

Su catálogo tiene todo lo necesario para armar un setlist perfecto: himnos para cantar, beats para perrear y momentos emocionales para que el estadio se ponga sentimental. Es común que la estrella principal del show invite a uno o varios artistas para tener una corta participación; conociendo el repertorio del Conejo Malo, estas son las figuras que podrían aparecer:

Cardi B

Muchos apuestan por la aparición de Cardi B. La artista seguramente ayudaría al puertorriqueño a conectar con el público y convertir su función en una de las más icónicas de la historia.

J Balvin

Luego de la reconciliación de Bad Bunny y Balvin, los rumores de una colaboración para el Super Bowl 2026 aumentaron. Tiene hits, presencia y, sobre todo, una conexión real. Si este artista aparece en el escenario, se convertirá en un espectáculo único.

Daddy Yankee

Si el Super Bowl se trata de “momentos legendarios”, Daddy Yankee sería perfecto para eso. Su aparición podría hacer referencia a la historia y crecimiento del reggaetón. Es el referente que haría que el halftime se sienta como una celebración del género completo.

Karol G

Karol G sería una invitada explosiva por impacto global y por cómo conecta tanto con el público latino como con el público no latino.

Rosalía

Rosalía, en cambio, sería un toque artístico inesperado que añadiría al evento performance, estética, dramatismo, todo.

Entonces… ¿Quién podría aparecer realmente con Bad Bunny?

Hay que tomar en cuenta que, por ahora, no hay confirmación oficial. Pero si algo nos ha enseñado el Super Bowl, es que los mejores momentos siempre se guardan hasta el último segundo, sorprendiendo a todos los fans.

