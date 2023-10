VIDEO: El baile VIRAL de Taylor Swift para festejar a los Chiefs

Este domingo 22 de octubre, Taylor Swift volvió a hacer acto de presencia en el Estadio Arrowhead para un partido de los Kansas City Chiefs: fue el turno de la visita de Los Angeles Chargers para medirse a los vigentes campeones de la NFL. Durante el encuentro, la artista compartió el palco con Brittany Mahomes, la pareja del mariscal de campo del equipo.

En la celebración de las anotaciones, la esposa de Patrick Mahomes y Taylor Swift mostraron un baile que, rápidamente, se volvió viral en las redes sociales. Ambas realizaron el festejo en múltiples ocasiones en la victoria 17-31 de los Kansas City Chiefs donde Travis Kelce sumó 179 yardas en 12 recepciones y un touchdown.

Programa Completo: Ritual NFL El Resumen Semana 6 | Presentado por Meli+

Te puede interesar: Travis Kelce pide ‘detener’ el tema Taylor Swift en la NFL

VIDEO: El baile VIRAL de Taylor Swift y Brittany Mahomes en el Chargers vs Chiefs

Con la anotación del ala cerrada de Kansas City Chiefs ante Los Angeles Chargers, Patrick Mahomes y Travis Kelce alcanzaron la cuarta posición en la historia con más touchdowns de una dupla entre QB y TE. Fue la anotación número 50 entre ambos jugadores.

Además, con la victoria ante Los Angeles Chargers, los Kansas City Chiefs alcanzaron un récord de seis victorias y una derrota luego de siete semanas en la temporada 2023 de la NFL. El conjunto comandado por Andy Ried tan solo perdió en el juego inaugural de la campaña ante Detroit Lions.

¿Cuándo es el próximo concierto de Taylor Swift?

El próximo 25 de octubre, Taylor Swift volverá a los escenarios: la artista multiganadora de premios Grammy se presentará en el Mercedes-Benz Superdome, recinto con capacidad para más de 80 mil personas y la casa de los New Orleans Saints, equipo de la NFL; será en el mes de noviembre cuando la cantante de temas como Cruel Summer, You Belong With Me, Love Story, Style, Shake It Off, entre otros, salga de Estados Unidos para conciertos en el extranjero.

Kevin Winter/Getty Images for TAS Rights Mana GLENDALE, ARIZONA - MARCH 17: Editorial use only and no commercial use at any time. No use on publication covers is permitted after August 9, 2023. Taylor Swift performs onstage for the opening night of “Taylor Swift | The Eras Tour” at State Farm Stadium on March 17, 2023 in Swift City, ERAzona (Glendale, Arizona). The city of Glendale, Arizona was ceremonially renamed to Swift City for March 17-18 in honor of The Eras Tour. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for TAS Rights Management)

Te puede interesar: VIDEO: Así festejó Taylor Swift el touchdown de Travis Kelce