Las 10 ausencias del América de cara a su siguiente partido

El presente que vive el América es positivo, son los actuales líderes de la Liga BBVA MX, con 27 puntos y se encuentran probablemente en el mejor momento, en lo que va de la temporada bajo las órdenes del técnico, André Jardine.

Luego de vencer a los Cañoneros de Mazatlán, por marcador de 1-2 en calidad de visitante, correspondiente a la Jornada 12, del Torneo Apertura 2023, el conjunto azulcrema permanecerá con el liderato unas semanas más, ya que por el inicio de la Fecha FIFA, el certamen doméstico tiene que hacer una pausa.

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Asimismo, el parón por el futbol de selecciones nacionales podrá perjudicar a Las Águilas, ya que contarán con un total de 10 bajas, de cara a disputar este domingo 15 de octubre, El Clásico Nacional ante las Chivas, en el Rose Bowl, ubicado en el estado de California.

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Las bajas del América para enfrentar a Chivas

El estratega Jardine no podrá contar con estos elementos, debido a que todos fueron convocados por sus selecciones, para afrontar sus respectivos compromisos internacionales.

Los futbolistas americanistas Luis Malagón, Ramón Juárez, Kevin Álvarez y Henry Martín, fueron elegidos por Jaime Lozano para representar a la Selección Mexicana.

Además de Emilio Lara, quien fue seleccionado para la categoría Sub-23, que disputará los Juegos Panamericanos.

Por otro lado, los internacionales Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez fueron llamados por Marcelo Bielsa para el combinado uruguayo. Mientras que los mediocampistas Diego Valdés y Richard Sánchez, se presentarán con la escuadra de Chile y de Paraguay.

Al mismo tiempo, de último momento el atacante Alejandro Zendejas fue invitado por el cuadro de los Estados Unidos para encarar a Ghana y Alemania, los mismo rivales que enfrentará México.