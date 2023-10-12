Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Las 10 ausencias del América de cara a su siguiente partido

El América se encuentra en los más alto del torneo; Las Águilas perderán a 10 jugadores de cara a disputar El Clásico Nacional ante el Guadalajara

Henry Martín, América
Referee Victor Alfonso Caceres shows yellow card to Henry Martin of America during the game America vs Pumas UNAM, corresponding to Round 10 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 30, 2023.

Arbitro Victor Alfonso Caceres muestra tarjeta amarilla a Henry Martin de America durante el partido America vs Pumas UNAM, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 30 de Septiembre de 2023.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Escrito por: Memo Gómez

El presente que vive el América es positivo, son los actuales líderes de la Liga BBVA MX, con 27 puntos y se encuentran probablemente en el mejor momento, en lo que va de la temporada bajo las órdenes del técnico, André Jardine.

Luego de vencer a los Cañoneros de Mazatlán, por marcador de 1-2 en calidad de visitante, correspondiente a la Jornada 12, del Torneo Apertura 2023, el conjunto azulcrema permanecerá con el liderato unas semanas más, ya que por el inicio de la Fecha FIFA, el certamen doméstico tiene que hacer una pausa.

‘Chino’ Huerta habla de lo que significa para él la Selección Mexicana

Asimismo, el parón por el futbol de selecciones nacionales podrá perjudicar a Las Águilas, ya que contarán con un total de 10 bajas, de cara a disputar este domingo 15 de octubre, El Clásico Nacional ante las Chivas, en el Rose Bowl, ubicado en el estado de California.

Tal vez te puede interesar: OFICIAL: Julián Quiñones recibe su carta de naturalización y ya es mexicano

Las bajas del América para enfrentar a Chivas

El estratega Jardine no podrá contar con estos elementos, debido a que todos fueron convocados por sus selecciones, para afrontar sus respectivos compromisos internacionales.

Los futbolistas americanistas Luis Malagón, Ramón Juárez, Kevin Álvarez y Henry Martín, fueron elegidos por Jaime Lozano para representar a la Selección Mexicana.

Además de Emilio Lara, quien fue seleccionado para la categoría Sub-23, que disputará los Juegos Panamericanos.

Por otro lado, los internacionales Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez fueron llamados por Marcelo Bielsa para el combinado uruguayo. Mientras que los mediocampistas Diego Valdés y Richard Sánchez, se presentarán con la escuadra de Chile y de Paraguay.

Al mismo tiempo, de último momento el atacante Alejandro Zendejas fue invitado por el cuadro de los Estados Unidos para encarar a Ghana y Alemania, los mismo rivales que enfrentará México.

Te puede interesar esto: Jugador de Tigres sufre FRACTURA y podría perderse lo que resta del Apertura 2023

Tags relacionados
Selección Mexicana Club América

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

TOROS VS OLMECAS FECHA VIERNES.jpg

Home Run Azteca| Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Ver en vivo
7:20 p. m.
ATLANTE VS PACHUCA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Atlante vs Pachuca EN VIVO

Ver en vivo
8:45 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
12 SEP
ONEFA BORREGOS PUEBLA VS MYT FECHA .jpeg

ONEFA| Borregos Puebla vs Borregos Monterrey

12:50 p. m.
12 SEP
PALMEIRAS VS SAO PAOLO FECHA.jpg

Brasileirao| Palmeiras vs Sao Paolo

3:20 p. m.
12 SEP
BOTAFOGO VS BRAGANTINO FECHA.jpg

Brasileirao| Botafogo vs Bragantino

5:31 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso Live Previo

10:20 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso

10:45 p. m.
12 SEP
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
13 SEP
MIRASSOL VS VITORIA FECHA.jpg

Brasileirao| Mirassol vs Vitoria

12:50 p. m.
13 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
14 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
14 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
14 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
14 SEP