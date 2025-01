Las bajas y probable alineación del América para enfrentar a Santos

Antes de emprender el viaje a Torreón, para enfrentar a Santos Laguna por la Jornada 3 del Clausura 2025, el cuerpo técnico del América, encabezado por André Jardine , determinó no arriesgar a los jugadores que todavía no encuentran el ritmo o su mejor estado físico y, por ende, son tres las piezas habituales del primer equipo que no abordaron el avión.

Los futbolistas descartados para la tercera fecha del campeonato son de corte ofensivo y ninguno presenta una lesión grave, de acuerdo con una fuente al interior del club; se trata del capitán y goleador del equipo, Henry Martín, así como el también atacante, Rodrigo Aguirre, y el mediocampista ofensivo chileno, Diego Valdés.

Con respecto a este último, quien ha sido objeto de rumores en torno a una posible salida de la institución este mercado, la fuente consultada insistió en que su ausencia en la convocatoria se debe a una precaución de fondo físico y no a alguna traba provocada por alguna situación que lo vincule a otros colores o un deseo de cambiar de aires.



Aunque la baraja del entrenador brasileño es amplia, el reporte de su último entrenamiento en las instalaciones de Coapa sugiere que quienes gozan de mayor probabilidad para iniciar el encuentro en la comarca lagunera son el también chileno, Víctor Dávila, como volante creativo, y Patricio Salas o Esteban Lozano, como referencias en punta.

Para lo que será el debut semestral de la plantilla azulcrema, ésta podría ser la alineación con la que Jardine busque los tres puntos en el norte del país:

Portero: Luis Ángel Malagón



Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Calderón

Mediocampistas: Alan Cervantes, Álvaro Fidalgo, Víctor Dávila

Delanteros: Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Esteban Lozano