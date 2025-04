¡Confirmado por André Jardine! Las bajas que tendrá el América vs Cruz Azul en Concachampions

Este lunes 7 de abril del 2025, André Jardine reveló en conferencia de prensa las bajas que tendrá el conjunto del América para el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2025 ante Cruz Azul.

Las bajas que tendrá América vs Cruz Azul

André Jardine reveló que Henry Martín sigue sin recuperarse por lo que no estará en el encuentro ante Cruz Azul. Es importante recordar que el yucateco se sigue recuperando de una molestia en su tendón de Aquiles.

“Seguro fuera del partido Henry. Dagoberto viene recuperándose, le falta muy poco pero aun no está disponible”.

La segunda baja que tendrá el equipo de Coapa es el mediocampista Dagoberto Espinoza. El futbolista sigue recuperándose de una lesión.

El tercer jugador que es duda para el encuentro es Rodrigo Aguirre. El uruguayo tiene ciertas molestias por lo que todo dependerá de su evolución para conocer si entra en la convocatoria.

Por último, el América no podría contar con el mediocampista Alan Cervantes. A pesar de no ser una lesión tan seria, Alan no estuvo en el entrenamiento de los de Coapa pero André fue optimista y espera que pueda entrar en la convocatoria y tener minutos.

“Buffalo hoy pasa por un test para saber como está, para saber si por lo menos podrá estar en la banca y Alan lo mismo, descartamos fractura. No está descartado, por lo menos está en la banca mañana, parece ser una lesión no tan seria”.

El encuentro será el próximo martes 8 de abril del 2025 y se jugará en el Estadio CU en punto de las 21:30 horas tiempo del centro de México.