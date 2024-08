Las bajas que tendría Chivas para la Jornada 5 del Apertura 2024

Regresa la Liga BBVA MX. Luego del parón por la Leagues Cup, donde los equipos mexicanos ya están eliminados, el futbol mexicano regresa a las canchas de nuestro país, con la Jornada 5 del Apertura 2024, donde uno el duelo más atractivo de esta fecha será el Tigres vs Chivas.

No te pierdas, desde El Volcán este partidazo con el equipo de Fut Azteca, en punto de las 6:50 PM (tiempo del centro de México), por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes; y al terminar disfrutar de la pelea entre Floyd Mayweather y John Gotti III.

Las bajas que tendría Chivas para el partido contra Tigres de la Jornada 5 del Apertura 2024

Para el regreso de la Liga BBVA MX, las Chivas tendría las bajas confirmadas del Chiquite Orozco, problema que viene arrastrando desde hace unas semanas. Además de Luis Olivas, quien se confirmó que se pierde todo el torneo, tras la ruptura de ligamento cruzado de la rodilla derecha, por la cual fue operado.

Sumados a ellos, Chicharito podría seguir siendo duda. El goleador histórico de la Selección Mexicana se perdió los dos partidos de la Leagues Cup que tuvo el Rebaño Sagrado, y el club no ha confirmado si podría estar para enfrentar a Tigres este sábado 24 de agosto. Cabe mencionar que la institución no ha confirmado si se han sumado más lesiones sobre la semana, por lo que indica que los demás estarían en condiciones de jugar la Jornada 5.

¿Cómo se juega la Jornada 5 del Apertura 2024 luego de la Leagues Cup?

Sin equipos mexicanos en el torneo internacional, la actividad de la Liga BBVA MX se reanuda con los nueve partidos programados para la Jornada 5 del Apertura 2024.

Querétaro vs Cruz Azul | 7:00 PM | viernes 23 de agosto

Mazatlán vs Pachuca | 8:00 PM (aztecadeportes.com, App de Azteca Deportes y Azteca 7) | viernes 23 de agosto

Xolos vs Rayados | 9:05 PM | Viernes 23 de agosto

Necaxa vs FC Juárez | 5:00 PM | Sábado 24 de agosto

León vs Santos | 7:00 PM | Sábado 24 de agosto

Atlas vs Pumas | 7:00 PM | Sábado 24 de agosto

Tigres vs Chivas | 9:00 PM (aztecadeportes.com, App de Azteca Deportes y Azteca 7) | Sábado 24 de agosto

América vs Puebla | 9:05 PM | Sábado 24 de agosto

Toluca vs Atlético San Luis | 12:00 PM | Domingo 25 de agosto