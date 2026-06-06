Mala suerte: todas las bajas de última hora que tendrá la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por lesión

A una semana de que todos los Seleccionados presentaran sus listas de 26 convocados, ya han sufrido bajas de última hora antes del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Durante la jornada de hoy, se confirmó el desgarro del defensor argentino Leonardo Balerdi y no podrá estar en la justa mundialista, con este panorama el estratega de la Selección albiceleste Lionel Scaloni deberá modificar la nómina mundialista.

Esta baja de última hora en Argentina, se le suma a las de Lennart Karl en Alemania, Baumgartner en Austria y la duda se centra en Paraguay ya que Julio Enciso salió lesionado en el amistoso que realizó la albirroja frente a Nicaragua durante la jornada de ayer en la despedida del país ante su afición. Aún no está confirmada la ausencia en la justa mundialista del delantero del Racing de Estrasburgo, sin embargo el jugador realizó un preocupante posteo en sus redes sociales.

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Cambios de última hora de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Ante esta ola de bajas en los distintos Seleccionados, el reglamento de la FIFA prevé que se puede realizar la sustitución de futbolistas lesionados hasta veinticuatro horas antes del primer compromiso oficial de cada equipo. De esta manera, algunos jugadores podrán seguir en observación hasta último momento pero también los combinados que aún tienen amistosos internacionales previos a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrán que tomar los recaudos necesarios para no aumentar el número de lesionados en sus plantillas.

#SelecciónMayor El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo.



¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco! 💪🏼🇦🇷 pic.twitter.com/gMZAiS2b2k — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 6, 2026

Estas modificaciones forzadas abren la puerta para que los elementos jóvenes asuman roles protagónicos en las alineaciones titulares, las próximas horas serán determinantes para la exigencia de los jugadores y determinar quienes estarán en óptimas condiciones para los respectivos debuts de sus selecciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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La Copa Mundial de la FIFA 2026™ va por TV Azteca porque el canal se encargará de transmitir EN VIVO Y GRATIS 32 partidos del torneo.