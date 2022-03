Baker Mayfield ya se ve fuera de los Browns

Cleveland, Estados Unidos. El quarterback de los Cleveland Browns Baker Mayfield publicó en sus redes sociales un comunicado agradeciendo su estadía en la Ciudad de Cleveland y a los aficionados de los Browns.

“Este no es un mensaje con un significado oculto. Esto es estrictamente para agradecer a la ciudad de Cleveland por acogernos a mi familia y a mí", puso Baker Mayfield en la nota que publicó en sus cuentas de Twitter e Instagram. “No tengo idea de lo que sucederá después. Le he dado a esta franquicia todo lo que tengo y eso no cambiará donde realice mi siguiente jugada”.

Todo transcurre luego que la directiva del equipo de Cleveland diera a conocer el interés de contratar al quarterback de los Texans, Deshaun Watson.

Representantes de Cleveland viajaron a Houston el pasado martes para proponer a Watson que renuncie a su cláusula de no canje para ir a Cleveland, indicó una fuente de la liga a ESPN. Los Browns son uno de cuatro equipos, junto con los Atlanta Falcons New Orleans Saints y Carolina Panthers , interesados en adquirir a Deshaun Watson.





El quarterback egresado de la Universidad de Clempson ya se reunió con Nuevo Orleans y Carolina, y está programado para reunirse hoy con los Falcons.

Antes del acercamiento a Deshaun Watson , tanto el gerente general de los Browns, Anrew Berry, como el head coach Kevin Stefanski habían declarado públicamente que Mayfield seguiría siendo su quarterback, hasta el Combinado de Talento de la NFL en Indianapolis.

“Esperamos que Baker sea nuestro titular y se recupere” declaró Berry en enero.

Deshaun Watson no jugó la temporada pasada luego de solicitar su cambio del equipo texano y el surgimiento de 22 demandas civiles contra el quarterback acusándolo de agresión sexual y conducta inapropiada durante sesiones de masaje. Un gran jurado del estado de Texas el viernes rechazó acusar formalmente a Deshaun de cargos criminales, lo que marca el final de los procesos penales relacionados con Watson en el condado de Harris, donde se encuentra Houston.