Baker Mayfield es dado de baja por los Carolina Panthers

El mariscal de campo de Carolina Panthers ha tenido una muy mala temporada, completó el 57.8 por ciento de sus pases, consiguió apenas 1,313 yardas, y las mismas intercepciones que touchdowns, seis.

Debido a lo malos resultados, la directiva de tomó la decisión de dar de baja al nacido en Texas.

Steve Wilks, entrenador interino, lamentó lo ocurrido, “Baker no ha sido más que un profesional desde que llegó, tengo un respeto tremendo por él, no diría que es un fracaso, simplemente no funcionó", expresó Wilks, quien llegó para sustituir a Matt Rhule tras su destitución del cargo en octubre.

Los Panthers se ubican en el tercer puesto de la Conferencia Sur de la Nacional, cuentan con cuatro juegos ganados en la temporada por ocho perdidos.

¿Por qué cortaron a Baker Mayfield?

Se le comunicó al quarterback de 27 años que sería la tercera opción en la posición y no estuvo de acuerdo, “Mayfield pidió su liberación luego de saber que sería el tercero del equipo y yo quería hacer lo correcto con Baker y darle la oportunidad de jugar con otro equipo esta temporada”, comentó Wilks.











Baker ya había perdido la titularidad ante Phillip Walker, quien sufrió una lesión de tobillo que le brindó una nueva oportunidad a Mayfield en la semana 11.

El ex jugador de la Universidad de Oklahoma no supo aprovechar la ocasión y presentó uno de los peores partido de su carrera. Carolina cayó 13-3 contra los Baltimore Ravens y el texano solamente completó 196 yardas, sin anotaciones y lanzó dos intercepciones.

Mayfield inció su carrera con los Cleveland Browns, fue la primera selección del draft del 2018. El joven QB no ha estado al nivel de las exceptivas que había generado.

