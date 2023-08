Baldurs Gate 3 se perfila como uno de los GOTY 2023

Baldurs Gate 3 ha irrumpido en la escena de los videojuegos con su sistema de rol basado en Dungeons & Dragons (D&D), lanzado el 3 de agosto de 2023 para PlayStation 5, Mac OS y Microsoft Windows, ha cautivado a millones y cosechados elogios.

El título permite aventurarse en solitario o unirse a partidas multijugador, añadiendo una dimensión social emocionante, con una puntuación destacada de 9.6 en Metacritic, plataforma de referencia para evaluar películas, series y videojuegos, Baldur’s Gate 3 se alza como candidato al premio GOTY 2023.

Este año ha sido una verdadera fiesta para los jugadores, con lanzamientos notables como Metroid Prime Remastered, Resident Evil 4 Remake, Street Fighter 6 y Diablo IV, por mencionar algunos, no obstante, un título que ha superado las expectativas es Zelda: Tears of The Kingdom, que también ostenta un puntaje de 9.6 en Metacritic, emparejándose con Baldur’s Gate.

Diciembre se vislumbra como el mes de una batalla épica, ya que los Game Awards están en el horizonte, la comunidad espera ansiosa el anuncio de la fecha definitiva para celebrar lo más destacado del mundo de los videojuegos, aunque la incertidumbre rodea las elecciones de los ganadores, las altas calificaciones de Baldur’s Gate 3 y Zelda: Tears of The Kingdom insinúan su lugar en el podio de los premios de este año.

Baldur’s Gate 3 ha causado un impacto significativo, presentando un sistema de rol atractivo y versátil, su calificación en Metacritic refleja su calidad, y junto a otros títulos destacados, augura una competencia emocionante en los Game Awards 2023.

