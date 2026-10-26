Balón de Oro: Lista ACTUALIZADA de todos los ganadores del Balon D’Or 2026, tras la victoria de Harry Kane
Tras la victoria de Harry Kane que catapultó al futbol inglés a ganar por primera ocasión en los últimos 25 años el Balón de Oro 2026; así queda la lista de todos los ganadores
Tras la victoria de Harry Kane como ganador del Balón de Oro 2026, la lista de ganadores actualizada del Balon D'Or quedó actualizada. Y es que la victoria del delantero del Bayern Múnich y de la selección inglesa, permitió al futbol inglés tener un jugador ganador por primera vez en los últimos 25 años, desde Michael Owen. El triunfo también evitó que Francia tuviera dos futbolistas ganadores de este galardón en años consecutivos, tras el triunfo en 2025 de Ousmane Dembélé.
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A continuación la lista completa de ganadores del Balón de Oro 2026 masculino, a partir del año 2000:
- Harry Kane (2026)
- Ousmane Dembélé (2025)
- Rodri (2024)
- Lionel Messi (2023)
- Karim Benzema (2022)
- Lionel Messi (2021)
- No hubo por pandemia de Covid 19 (2020)
- Lionel Messi (2019)
- Luka Modric (2018)
- Cristiano Ronaldo (2017)
- Cristiano Ronaldo (2016)
- Lionel Messi (2015)
- Cristiano Ronaldo (2014)
- Cristiano Ronaldo (2013)
- Lionel Messi (2012)
- Lionel Messi (2011)
- Lionel Messi (2010)
- Lionel Messi (2009)
- Cristiano Ronaldo (2008)
- Kaká (2007)
- Fabio Cannavaro (2006)
- Ronaldinho (2005)
- Andriy Schevchenko (2004)
- Pavel Nedved (2003)
- Ronaldo Nazario (2002)
- Michael Owen (2001)
- Luis Figo (2000)
- Rivaldo (1999)
- Zinedine Zidane (1998)
- Ronaldo (1997)
- Matthias Sammer (1996)
- George Weah (1995)
- Hristo Stoichkov (1994)
- Roberto Baggio (1993)
- Marco Van Basten (1992)
- Jean-Pierre Papin (1991)
- Lothar Matthaus (1990)
- Marco Van Basten (1989)
- Marco Van Basten (1988)
- Ruud Gullit (1987)
- Igor Belanov (1986)
- Michel Platini (1985)
- Michel Platini (1984)
- Michel Platini (1983)
- Paolo Rossi (1982)
- Karl-Heinz Rummenigge (1981)
- Karl-Heinz Rummenigge (1980)
- Kevin Keegan (1979)
- Kevin Keegan (1978)
- Allan Simonsen (1977)
- Franz Beckenbauer (1976)
- Olej Blojin (1975)
- Johan Cruyff (1974)
- Johan Cruyff (1973)
- Franz Beckenbauer (1972)
- Johan Cruyff (1971)
- Gerd Muller (1970)
- Gianni Rivera (1969)
- George Best (1968)
- Florian Albert (1967)
- Bobby Charlton (1966)
- Eusebio (1965)
- Denis Law (1964)
- Lev Yashin (1963)
- Josef Masopust (1962)
- Omar Sívori (1961)
- Luis Suárez (1960)
- Alfredo Di Stéfano (1959)
- Raymond Kopa (1958)
- Alfredo Di Stéfano (1957)
- Stanley Matthews (1956)
¿Quién ganó el premio al Talento Joven del Año 2026?
Lamine Yamal ganó el Premio al Talento Joven del Año 2026 en el Teatro de Londres, en el que se realiza la Gala del Oro. En la rama femenil, la jugadora del Barcelona Vicky López se consagró ganadora, por segunda vez consecutiva. Ambos jugadores del Barcelona obtuvieron los galardones.
LAMINE YAMAL IS THE 2026 MEN YOUNG TALENT OF THE YEAR!— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
✅ 2024
✅ 2025
✅ 2026
The Spanish wonderboy is unstoppable.#ballondor with @adidasUK pic.twitter.com/06xA9tnaS2
¿Quién ganó el Balón de Oro 2026 al Entrenador del Año?
Luis de la Fuente, entrenador de España con la que ganó el Mundial 2026, se consagró ganador del Balón de Oro al mejor entrenador del año. El técnico español superó en la final a Lionel Scaloni de Argentina, a la que frustró y así ganó el segundo Mundial de su historia para España.
De la Fuente, cuando recogió el premio, reconoció el valor de la selección española y dijo que gracias a ellos pudo recoger el premio.
LUIS DE LA FUENTE IS THE MEN’S COACH OF THE YEAR! #ballondor pic.twitter.com/asoNfyDyM7— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026