Las bajas que tendrá el Barcelona para el arranque de La Liga española

El Barcelona debuta en LaLiga de España este sábado ante el Valencia. El duelo del equipo español está lleno de expectativas, ya que es el debut del director técnico, Hansi Flick, en la liga local.

Las bajas del Barcelona para su debut en LaLiga

Barcelona enfrentará la Jornada 1 de LaLiga de España con varias bajas, sobre todo lesiones como la de Ronald Araujo, quien se lesionó en la Copa América 2024. En el caso de Araujo, el jugador no podrá jugar con el cuadro blaugrana hasta diciembre, cuando se tiene contemplado su recuperación.

Gavi también fue baja, luego de su lesión de rodilla y no podrá jugar hasta noviembre. Mientras que Frenkie de Jong no está contemplado para el debut del cuadro que dirige Hansi Flick, y no se tiene fecha de su regreso por sus molestias en el tobillo.

Ansu Fati se lesionó en la pretemporada, y Mika Faye quedó fuera de la convocatoria por presentarse con fiebre. Dani Olmo no está inscrito y tampoco se contempla para enfrentar al valencia.

¿Cuándo debuta Barcelona?

Barcelona debuta ante el Valencia este sábado 17 de agosto en la primera jornada de LaLiga, en punto de las 13:30 horas, tiempo del centro de México.

