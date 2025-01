Barcelona busca espacio para fichar a Marcus Rashford del Manchester United

El Barcelona quiere cerrar el mercado de transferancias con un fichaje bomba, los blaugranas quieren al delantero inglés Marcus Rashford quien está borrado del Manchester United, sin embargo, para poder concretar la operación necesitan liberar espacio salarial y la venta de 2 jugadores será crucial en los últimos días.

Rashford busca salir de los “Red Devils”, ya que no entra en los planes del técnico portugués Ruben Amorin, el delantero de 27 años no juega desde el 15 de Diciembre y está dispuesto incluso a bajarse el salario para poder llegar al Barca para tener más minutos en el campo.

“Si las cosas no cambian, yo no cambiaré. Pondré antes al entrenador de porteros que a un jugador que no da el máximo cada día en el entrenamiento, en la vida, en cada detalle. No voy a cambiar en este asunto” mencionó el entrenador del United después del juego ante el Fulham.

Los jugores que podrían salir del Barcelona

En las próximas horas el Barca podría decirle adiós a una de sus jovenes promesas, se trata de Unai Hernández que saldrá al futbol de Arabia Saudita con el Al-Ittihad sin haber debutado en el primer equipo, lo que más sorprende es que dejaría poco más de 5 millones de euros en el club a pesar de terminar contrato en el verano.



Otro de los jugadores que podrían salir en lo que resta del mes es Mikayil Faye, el futbolista senegales se encuentra cedido con el Rennes de Francia, sin embargo, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso pondrían 20 millones de euros en la mesa para poder ficharlo.

Los números de Rashford

Esta temporada Rashford registra 7 goles en 28 partidos con el United, sin embargo, desde la llegada de Amorin al banquillo ha perdido minutos, hasta el grado de no ser convocado, Marcus tiene un valor estimado de 55 millones en el mercado con contrato hasta el 2028.

