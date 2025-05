¡OFICIAL! El Barcelona confirma sensible baja para el final del torneo

Este jueves 1 de mayo del 2025, el conjunto del Barcelona confirmó a través de sus redes sociales una sensible baja en el plantel de cara al final de la temporada. Se trata del defensor francés, Jules Koundé.

Jules salió de cambio en el primer tiempo en el partido de ida de las semifinales de la Champions League por una molestia muscular y este jueves, tras realizarle los estudios correspondientes, el conjunto culé confirmó que el jugador sufrió una lesión en el isquiotibial distal de la pierna izquierda y su regreso a las canchas dependerá de su evolución.

“Las pruebas realizadas esta mañana al jugador del primer equipo Jules Koundé han revelado una lesión en el isquiotibial distal de la pierna izquierda. Su evolución determinará su regreso a las actividades del primer equipo”.

𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄 ❗

Tests carried out on first team player Jules Kounde this morning have shown he has a distal hamstring injury in his left leg. His evolution will determine when he returns to first team activities. pic.twitter.com/oJYEIl0P72

