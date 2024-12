¡Malas noticias en Barcelona! Confirman la baja de un jugador por lesión

Este martes 24 de diciembre del 2024, el conjunto del Barcelona confirmó a través de sus redes sociales, la baja de un futbolista por lesión tras el partido del pasado sábado 21 de diciembre ante el Atlético de Madrid.

Se trata del atacante, Ferran Torres el cual parece haber terminado el encuentro con una molestia muscular el encuentro. Debido a que sigue con molestias, le hicieron los estudios correspondientes y le detectaron una pequeña lesión en el sóleo y no estará disponible hasta que logre recuperarse.

“Ferran Torres terminó el partido del sábado con una molestia muscular. Como el problema no ha remitido, el jugador se ha sometido hoy a una resonancia magnética y se le ha detectado una pequeña lesión en el sóleo, por lo que no podrá estar disponible hasta que se recupere la lesión”.

Ferran Torres ended Saturday’s game with a muscle issue. As the problem has not gone away, the player today underwent magnetic resonance and a small injury to his soleus has been detected, meaning he will be unavailable until the injury has healed. pic.twitter.com/1y8dxjTfg8

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 24, 2024