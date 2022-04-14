Eintracht Frankfurt humilla y elimina al Barcelona en el Camp Nou

Golpe de realidad. En el que sin duda es el peor partido en la era Xavi, el Barcelona cayó por marcador de 3-2 ante un inspirado Eintrach Frankfurt, que no tuvo piedad y de apretar un poco más en el duelo, la goleada pudo ser peor, y terminó 4-3 el global.

Los teutones iniciaron encendidos y se fueron al frente desde el minuto 4 gracias a Filip Kostic, quien cobró la pena máxima señalada. Luego, apareció Rafael Santos Borré. El delantero colombiano calló a todo el estadio con una de las pinceladas del año, un disparo fuerte y colocado que besó las redes.

🇨🇴 GOLAZO de Rafael Santos Borré con el #EintrachtFrankfurt ante #Barcelona en el Camp Nou pic.twitter.com/r16E5ipgLM — Pipe Sierra (@PSierraR) April 14, 2022

Para matar cualquier ilusión del Barcelona, Kostic consiguió su doblete, y le dio la estocada final a los culés, que no aparecieron en el campo, como su afición. Los primeros 10 minutos de la segunda parte se ausentaron de las gradas, como protesta (según distintas fuentes españolas) por la cantidad de boletos que les vendieron a sus rivales, pues se estima que estuvieron cerca de 30 aficionados teutones en el Camp Nou.

Para darle un poco de emoción, Sergio Busquets apareció en el marcador, pero la reacción fue demasiado tarde. Incluso Memphis Depay sumó para su cuenta personal, desde los 11 pasos, en último suspiro del partido.

Cobertura Barcelona vs Eintracht Frankfurt EN VIVO

El Barcelona quiere seguir avanzando en la Europa League. El conjunto blaugrana se mide ante el Eintracht Frankfurt en la vuelta de los cuartos de final del torneo europeo, en el Camp Nou, en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

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Estadísticas Barcelona vs Eintracht Frankfurt

Previa: Barcelona vs Eintracht Frankfurt

Aún no hay nada definido, en la ida de los cuartos de final ninguno de los dos equipos pudo sacar ventaja. El duelo de la semana pasada se quedó empatado 1-1, luego de los goles de Ansgar Knauff por los teutones y Ferran Torres por los catalenes.

Sin duda será un duelo muy interesante pues el Barcelona tiene 14 victorias de sus últimos 16 partidos ante clubes alemanes; pero el Eintracht Frankfurt está invicto contra conjuntos españoles con cinco triunfos y cuatro empates.

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