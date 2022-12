Barcelona mantiene la idea de la creación de la Superliga

En España siguen trabajando para poder hacer realidad la Superliga. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, Joan Laporta y Bernd Reichart, CEO de la Superliga, se han reunido para poder seguir con la planeación del futuro del futbol europeo.

El encuentro tuvo lugar en el marco de la conferencia ‘Nueva Economía Forum’, y el CEO de A22 Sport, Bernd Reichart adelantó que la liga es un cambio necesario y que hablaran con más equipos para que se unan a la iniciativa.

Bernd Reichart habló sobre la Superliga

Reichart adelantó que la liga está más viva que nunca y que se encuentran esperando la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

“Seguiremos trabajando a la espera de la resolución definitiva del TJUE. La Superliga no está muerta ni mucho menos, sino muy viva. Seguimos convencidos de que la UEFA no puede ser todo a la vez, es juez y parte, regula la competición y el acceso al mercado. En cualquier otro sector sería intolerable asumir que uno tiene todas esas funciones porque no habría innovación”.

Además habló de la importancia de hacer que la gente empiece a tener más interés por el futbol y se puedan quedar viendo un partido completo.

“La gente tiene mucha oferta de engancharse con otras formas que no son el fútbol, nos debería preocupar que los jóvenes vean más fútbol real, ofrecerles mejores partidos y no ser autocomplacientes con que vean resúmenes en TikTok. Mi ambición sería que la competición europea fuera también la más vista en Europa, ahora es la Premiere deberíamos tener la libertad de trabajar en ello y hacer propuestas”.

Reichart señaló que algunos clubes temen sanciones, pero son conscientes de lo que se necesita para poder avanzar

“Saben que los cambios son absolutamente necesarios, que no se puede seguir en la dirección en la que van, es necesario un fair play financiero serio, la gobernanza y los clubes deben ser dueños de su propio destino”.

Por último, dieron a conocer en twitter de A22 Sports, que siguen trabajando para reformar el fútbol europeo con la intención de mejorar la competición, la sostenibilidad y gobernanza.

