Barcelona no se siente Campeón después de la increíble remontada vs Real Madrid en el Clásico de España

El Fc Barcelona consiguió una remontada épica frente al Real Madrid en el Clásico Español correspondiente a la jornada 35 para encaminarse al título de la Liga Española, los blaugranas iban perdiendo 2-0 en los primeros 15 minutos y terminaron ganando 4-3 en el Estadio Olimpico de Montjuic.

"¿Si nos sentimos campeones? No. Estaría bien conseguir tres títulos y nos basta con una victoria, pero aún no lo hemos logrado. Para los fans y jugadores es fantástico. El Madrid tiene un gran equipo, pero hemos conseguido remontar un 0-2. Y después del partido en Milán con 120 minutos no era fácil”, declaró Hansi Flick.

Barcelona a un punto del tricampeonato

El Barca necesita un punto para conseguir el título de la liga española y lo podría conseguir en el derbi frente al Espanyol en la jornada 36 del campeonato, en el primer año al mando del conjunto culé, Hansi Flick ya tiene el mérito de haber triunfado en los cuatro Clásicos que ha dirigido desde la línea de banda, anotando un total de 16 goles, lo que representa un promedio de cuatro tantos por partido.

“Tenemos que mejorar mucho en defensa, ser más estables. Cuando presionamos bien todo funciona, pero cuando cometes un error, como en el primer gol del partido, la situación se complica. Pero los jugadores han trabajado bien de forma colectiva. Hoy teníamos un reto importante, enfrentarnos a futbolistas muy rápidos. Tenemos que mejorar algunos aspectos defensivos, pero con partidos cada tres días, a menudo no se puede acabar de entrenar bien para preparar todas las jornadas”,

