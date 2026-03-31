Club de la Premier League ofrece 100 MILLONES por esta figura del Barcelona

Una de las razones por las cuales el FC Barcelona ha tenido una temporada por demás exitosa deriva del nivel que varios de sus canteranos han demostrado en los últimos meses. Para muestra de ello está Fermín López, jugador que ha comenzado a llamar poderosamente la atención de la Premier League.

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Fermín López ha venido de menos a más en la temporada e, incluso, ha logrado consolidarse como uno de los jugadores con más cantidad de minutos a lo largo de este 2026. Por tal motivo, un histórico del futbol inglés tendría en mente ofrecer hasta 100 millones al Barcelona por su fichaje.

¿Fermín López deja al Barcelona a cambio de 100 millones?

De acuerdo con información del portal Fichajes.net , el increíble nivel que Fermín López ha demostrado con el Barcelona ha llamado la atención del Manchester United, equipo que se encuentra en plena reestructuración de cara al futuro de la mano de Michael Carrick.

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La fuente detalla que el Barcelona tiene muy bien valorado a su futbolista, sobre todo, por las condiciones que puede ejecutar en el campo tanto en el centro del mismo como en la zona de ataque. Por tal motivo, el United estaría dispuesto a desembolsar alrededor de 100 millones de euros por sus servicios.

Cabe mencionar que, de acuerdo con Transfermarkt, el valor de Fermín López es de 100 millones de euros, una cantidad que podría aumentar si es que el español continúa mejorando sus números en el Barcelona o si el equipo logra el título de Liga o Champions League.

¿Cuáles son los números de Fermín López en el Barcelona?

Después de realizar prácticamente toda su carrera en las fuerzas básicas blaugranas, así como un corto periodo de tiempo en el Linares, Fermín López ascendió al primer equipo del Barcelona en julio del 2023, por lo que en prácticamente tres años en la institución suma 31 goles y 27 asistencias en 127 duelos disputados.