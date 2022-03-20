Lo que aprendimos de la goleada del Barcelona en Madrid

Nadie esperaba un resultado tan abultado y un dominio tan abrumador del Barcelona sobre el Real Madrid. Los culés llegaban con un papel de víctimas, ante unos merengues que tenían todo a su favor (menos a Karim Benzema), para llevarse un Clásico más. Pero el Real Madrid vs Barça siempre nos regala sorpresas y esta no fue la excepción. Esto fue lo que aprendimos de la goleada del equipo de Xavi Hernández en el Santiago Bernabéu.

El Barcelona dominó en lo futbolístico y en lo mental

El Barça se comió al Madrid en todos los sentidos. En la cancha se mostró seguro, mientras los locales todo lo contrario: dubitativos y desorientados. Esto le dio al cuadro blaugrana el impulso para crecerse en lo mental, en donde terminó por sepultar al Madrid.

Dentro del campo, no había una autoridad vestida de blanco que pusiera orden, que impulsara al equipo. Faltó un capitán, algo que sí encontró el Barça en Gerard Piqué, "perejil de todas las salsas", como lo describieron en la transmisión española, por su capacidad para estar en todas las jugadas ya sea para influir en lo futbolístico o en lo emocional.

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La defensa del Real Madrid es de papel

La velocidad de la delantera del Barcelona hizo pedazos al Madrid, lento físicamente y también en ideas. Militao y Alaba, comúnmente sólidos, simplemente salieron en su peor día y lucieron como si se tratara de futbolistas en desarrollo.

No sabían por dónde tapar espacios ni cómo generar marcas ante lo escurridizos que se hicieron los catalanes. La apuesta de Nacho por la lateral izquierda (la otra opción era Marcelo), tampoco funcionó. Esta, la zaga, será la alarma más importante para Carlo Ancelotti de cara al cierre de campaña.

Este era el golpe que necesitaba el Real Madrid

Cierto. Perder ante el Barcelona de esta forma y en tu propia casa, duele. Pero después de todo no es lo peor que le pudo pasar al Real Madrid, líder indiscutible en LaLiga y vivo en la Champions League.

Duele, pero podría ser esta la caída que necesitaba el cuadro merengue para saber que no es invencible, y al contrario, que tiene muchas debilidades y poco tiempo para corregirlas. El Real Madrid estaba "en las nubes" y este azotón podría despertarlo de una realidad engañosa.

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Este Barcelona recuerda al de Guardiola

Hace mucho tiempo que el Barça no tocaba la pelota con tal tino y se movía con tanta comunión. Por lapsos recordó al de Guardiola, o al de Cruyff. Y esa es justamente la filosofía que Xavi Hernández está intentando implementar. Quiere regresar el Futbol Total a la capital de Cataluña, y lo está logrando poco a poco.

"Hay que jugarle al líder sin renunciar a nuestras formas", había adelantado Xavi en la conferencia de prensa previa al encuentro. Lo logró con creces, volviendo loco a cada elemento blanco y tocando el esférico con inteligencia.