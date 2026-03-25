Barcelona, a punto de lograr un RÉCORD HISTÓRICO en LaLiga; ¿qué necesita para conquistarlo?

La temporada 2025 - 2026 ha sido una de las más constantes para el Barcelona, al menos en cuanto a resultados se refiere. Su increíble labor como local lo mantiene con el liderato actual de la campaña, por lo que depende de sí mismo para lograr un nuevo título por encima del Real Madrid.

Champions League Barcelona vs Juventus

Y, más allá de lo que el club ha logrado hasta ahora, vale decir que el Barcelona está a nada de lograr un récord sin precedentes en el futbol español que tiene que ver con el poder y la autoridad que ha demostrado cuando juega como local. Si quieres conocer más al respecto, quédate con nosotros.

¿Qué récord está a punto de lograr el Barcelona?

15 de los 29 partidos que el Barcelona ha disputado en la temporada 2025 - 2026 de España han sido en calidad de local (en tres estadios distintos), mismos en donde ha sumado victorias en cada uno de estos. El último se dio el pasado fin de semana cuando derrotó por la mínima al Rayo Vallecano.

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Con 15 victorias en 15 duelos disputados como local, el conjunto blaugrana está solamente a cuatro triunfos de sumar 19 como local, logrando con ello un récord nunca antes visto que hasta ahora se mantiene en 18, mismo que fue logrado por el Real Madrid en un par de ocasiones y por el mismo Barcelona en las temporadas 2009 - 2010 y 2012 - 2013.

Bajo este contexto, cabe mencionar que los partidos que vienen para el cuadro de Hansi Flick no son para nada sencillos, pues después de enfrentar el Derbi ante el Español y posteriormente al Celta de Vigo, el Barcelona recibirá al Real Madrid para, por último, medirse al Betis de Álvaro Fidalgo en la penúltima jornada.

¿A quién enfrentará el Barcelona en la Champions League?

Dejando a un lado el apartado doméstico, vale decir que el Barcelona, tras superar la ronda de octavos de final al vencer al Newcastle, ahora enfrentará al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions League. La ida está programada para el 8 de abril, mientras que la vuelta será el 14 del mismo mes.