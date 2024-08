GOOOL Barcelona 1-1 Athletic de Bilbao Ver EN VIVO transmisión online en México a Liga Española | Jornada 2

Este sábado 24 de agosto del 2024, continúa la actividad de la jornada 2 de LaLiga. Los partidos que se disputan son: Barcelona vs Athletic Club, Getafe vs Rayo Vallecano y Espanyol vs Real Sociedad

Uno de los juegos más llamativos del día es el de Barcelona vs Athletic Club, juego que se disputará en punto de las 11 am, tiempo del centro de México. En el Estadio Olimpic Lluís Companys.

¿Juega Alex Padilla?

Alex Padilla va a disputar su segundo partido de la Liga Española. Un juego clave ante uno de los equipos más importantes.