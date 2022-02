La barra de Tigres se burla de los Rayados

México. Las burlas y las críticas le siguen lloviendo a los Rayados de Monterrey al caer en el Mundial de Clubes con el equipo egipcio Al Ahly y su acérrimo rival Tigres no se pudo quedar atrás.

El rídiculo de Rayados en el Mundial de Clubes | Marcaje Personal

En el partido de Tigres ante Mazatlán en el Estadio Universitario los aficionados de los felinos aprovecharon la ocasión para burlarse de los Rayados.

“Un minuto de silencio, no se escucha nada, no se escucha nada, porque los Rayados no existen en las malas”, cantaban la barra de Tigres en las gradas del Volcán, Además afuera del estadio se encontraba una manta donde se leía “Los amargos como tú, no hacen historia”, con la imagen de un pingüino.

Te puede interesar: La polémica declaración de Javier Aguirre en el Mundial de Clubes

El equipo dirigido por Javier “Vasco” Aguirre fue al Mundial de Clubes con la presión de poder superar, o por lo menos igualar, lo conseguido por Tigres en el mismo torneo.

Los felinos llegaron a la final del 2020 perdiendo ante el equipo del Bayer Munich, no obstante haciendo sufrir al equipo de la Bundesliga antes de caer por marcador de 1-0.

Tigres comenzó el torneo ganando al equipo coreano Ulsan Hyundai por 2-1 y luego superando en semifinales al campeón de la Copa Libertadores Palmeiras por 1-0.

Los mismos aficionados de Rayados están muy molesto por la actuación de su equipo ante los egipcios que contaban con 10 jugadores que habitualmente no son titulares, principalmente con el técnico mexicano Javier Aguirre que fue encarado en Abu Dabi por algunos hinchas regiomontanos.

Te puede interesar: El jugador que pediría Jaime Lozano para llegar a Rayados

En las redes sociales se volvió tendencia el hashtag #FueraVasco y se publicaron diferentes memes burlándose de la actuación del equipo de Monterrey .

¿Quiénes jugarán las semifinales del Mundial de Clubes?

Por otro lado, las semifinales del Mundial de Clubes se disparan entre el equipo brasileño Palmeiras ante Al Ahly y el Chelsea, campeón de la UEFA Champions League, ante el representante de Arabia Saudita el Al-Hilal FC.

Los Rayados de Monterrey jugarán ante el Al-Jazira el quinto puesto del torneo en partido que se disputará este miércoles 9 de febrero.