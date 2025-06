Bateó al Cruz Azul para irse a Chivas y ahora lo batearon a él en la Copa Oro 2025

La Selección Mexicana se encuentra preparándose para el inicio de la Copa Oro 2025, donde el equipo de Javier Aguirre se enfrentará a Suiza en un amistoso previo a la competencia. Sin embargo, una de las grandes ausencias en México será Luis Romo, futbolista con pasado en Cruz Azul y que ahora defiende la camiseta de Chivas. Pese a que el mediocampista había sido constante en las convocatorias del director técnico, en esta ocasión lo dejó fuera del torneo.

No obstante, Javier Aguirre, quien ya dio la lista de convocados para la Copa Oro 2025 , reveló que no llevará a Luis Romo ya que este necesitaba un descanso. “Hablé con él. En este momento pensé que no era necesario, él me comentó que le va a venir bien el descanso y que va a hacer una muy buena pretemporada con Chivas. Luis (Romo) me dijo que estaba de acuerdo porque le hacía falta una buena pretemporada”, mencionó el DT en conferencia de prensa.

X: @Chivas Luis Romo no irá a la Copa Oro 2025 con México.

“Luis es un jugador que está ‘comprobadísimo’ por mí desde hace muchos años, lo tuve en Monterrey. Nos dimos un descanso, hablé con él, por supuesto que hablé con él. Era lo mejor para ambas partes”, finalizó. En este contexto, el talentoso mediocampista mexicano no estará disponible en la Copa Oro 2025 y se centrará en realizar una buena pretemporada con Chivas de cara al inicio del Torneo Apertura 2025.

¿Cómo fue la salida de Luis Romo, ausente en la Copa Oro 2025, de Cruz Azul?

Si bien tuvo un gran rendimiento con ‘La Máquina’ en el Apertura 2024, la directiva decidió deshacerse de Romo. Resulta que Cruz Azul había incluido al mediocampista como elemento de intercambio en la operación por Chiquete Orozco. Por supuesto, Chivas aceptó los términos ya que Romo era un futbolista que deseaban desde hace tiempo. De esta manera, el conjunto cementero solo debía pagar 3 millones de dólares, más el pase del ex Rayados, por el defensa de 22 años.

Tras su salida, el propio Romo había confirmado que ambas partes sellaron su salida en buenas condiciones: “Ambas partes terminamos en buenos términos, más allá de los rumores que se han esparcido. Sí hubiera querido que se terminara de otra manera, pero hay que afrontar las cosas como vienen. Es futbol, somos profesionales y sabemos lo que se siente estar en equipos grandes”.