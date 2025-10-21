Bayer Leverkusen 2-5 PSG: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado del partido de la jornada 3 de la UEFA Champions League, hoy 21 de octubre; marcador online
Sigue en vivo el resultado entre el actual monarca del futbol alemán y el campeón de la UEFA Champions League pasada por aztecadeportes.com
Partidazo desde suelo teutón, el Bayer Leverkusen recibe al Paris Saint Germain en un duelo de pronóstico reservado. Los actuales monarcas de la competición parten como ligeros favoritos para llevarse las tres unidades tras su victoria ante el Barcelona, pero, los campeones de la Bundelisga quieren su primer triunfo tras dos empates en el presente torneo continental.
