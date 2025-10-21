deportes
Bayer Leverkusen 2-5 PSG: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado del partido de la jornada 3 de la UEFA Champions League, hoy 21 de octubre; marcador online

Sigue en vivo el resultado entre el actual monarca del futbol alemán y el campeón de la UEFA Champions League pasada por aztecadeportes.com

Bayer Leverkusen vs PSG
Erick De la Rosa
Internacional
Partidazo desde suelo teutón, el Bayer Leverkusen recibe al Paris Saint Germain en un duelo de pronóstico reservado. Los actuales monarcas de la competición parten como ligeros favoritos para llevarse las tres unidades tras su victoria ante el Barcelona, pero, los campeones de la Bundelisga quieren su primer triunfo tras dos empates en el presente torneo continental.

Bayer Leverkusen en Champions League
PSG en Champions League
Notas - Champions League
