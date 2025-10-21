Los partidos de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy martes 21 de octubre de 2025

Con cuatro encuentros inicia la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy martes 21 de octubre de 2025 destacando el duelo entre los Rayos de Necaxa y la Máquina de Cruz Azul que podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

Necaxa vs Cruz Azul EN VIVO, Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Necaxa vs Cruz Azul en el Estadio Victoria a las 18:50 horas

Necaxa inicia esta jornada a solo un punto del último lugar de la clasificación, gracias a una pésima racha de cuatro derrotas consecutivas, en la que su defensa ha sido vulnerada con facilidad, encajando 12 goles.

Intentando aprovechar la situación del dueño de casa estará Cruz Azul, que logró vencer a su máximo rival, América, en la fecha pasada, rompiendo una seguidilla de tres cotejos sin ganar en liga (E2, P1) y escalando hasta el segundo lugar de la tabla, a tres del líder, Toluca.

VER AQUÍ EL PARTIDO NECAXA VS CRUZ AZUL

América vs Puebla en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 19:00 horas

América sufrió su segunda derrota en el certamen tras caer ante Cruz Azul. De todas formas, el conjunto dirigido por André Jardine es uno de los candidatos al título después de ganar ocho de sus 13 compromisos (G8, E3, P2). Lo que sí es que necesita con urgencia la victoria para mantener su posición en la tabla general de cara a la recta final de la fase regular.

Puebla viene de conseguir una épica remontada sobre la hora ante Tijuana por marcador de 4-3 y eso podría ser motivación suficiente en este encuentro. Sin embargo, esta es apenas su segunda victoria en 13 jornadas (G2, E2, P9), lo cual indica que los triunfos no son una garantía.

También te puede interesar:



Mazatlán vs Santos Laguna en el Estadio El Encanto a las 21:00 horas

Una derrota ante Guadalajara en la jornada anterior vio a Mazatlán caer en viejas costumbres ya que no logró continuar con lo hecho en su presentación previa, cuando venció en este estadio a Atlético San Luis. Es posible que Mazatlán escale algunos puestos en la clasificación tras este encuentro, luego de sumar nueve de sus 11 puntos en este Apertura jugando como local (G2, E3, P1).

Santos Laguna salió reforzado de su último partido luego de vencer por 2-0 a León, cortando una racha de dos derrotas al hilo y con esos tres puntos permitiéndole comenzar la jornada tres puestos y dos puntos por encima de su rival de turno.

Monterrey vs Juárez en el Estadio BBVA Bancomer a las 21:05 horas

Rayados es uno de los grandes favoritos en la Liga MX y se ubica entre los cinco primeros de la clasificación a pesar de no ganar en las últimas dos jornadas (E2), lo que es la mejor prueba de lo bien que ha rendido el equipo hasta ahora.

Juárez tampoco pudo ganar en las dos jornadas recientes (E1, P1), aunque todavía se encuentra cómodamente en los puestos de Play-In y no debería tener problemas en luchar por un cupo en la Liguilla en las jornadas finales de la fase regular.

