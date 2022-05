En el Bayern Munich le abren las puertas a Robert Lewandowski

El entrenador del Bayern Munich, Julian Nagelsmann, afirmó que no impedirá una posible venta de Robert Lewandowski y aseguró que en términos generales él no es la persona indicada para imponer vetos sobre una u otra decisión entorno al atacante de Polonia.

“No soy la persona indicada para imponer vetos. Una máxima importante de mi trabajo como entrenador es: no te des demasiada importancia”, comentó el estratega alemán Nagelsmann.

Robert Lewandowski es el mejor delantero del 2021

El entrenador del cuadro teutón anadió que ese tipo de determinaciones siempre se toman en conjunto entre el presidente del Consejo Directivo, Oliver Kahn, una figura detsacada en la historia del Bayern Munich y el director deportivo, Hasan “Brazzo” Salihamidzic, y obviamente el entrenador del primer equipo.

“Siempre hay una comunicación entre Oliver Kahn, Brazzo y yo para decidir ciertas cosa. Nunca me pronunciaré públicamente a favor o en contra de algo como si mi palabra fuera la ley. Para eso no tengo la suficiente importancia y eso debe seguir siendo así", consideró.

Nagelsmann comentó que sabe lo que está pensando Lewandowski, que tiene una comunicación permanente con él y no solo por la situación actual, pero dijo que no iba a revelar nada más al respecto como no lo hacía sobre el contenido de sus conversaciones con jugadores.

“Nunca hablo de cosas que trató confidencialmente con los jugadores. Cualquier cosa se la tienen que preguntar a Robert (Lewandowski)", agregó.

¿Cuándo termina el contrato con el Bayern Munich con Lewandowski?

Robert Lewandowski está en en cuadro Bávaro desde 2014 y tiene contrato con el Bayern hasta 2023 y ha trascendido que no tiene intención de renovar, versiones en España y Alemania apuntan que un posible nuevo destino para el delantero polaco sería el Barcelona de España.

