Bayern Munich vs PSG: Fecha, horario y dónde ver en vivo

El cuadro del PSG con la obligación de dar uno de sus mejores partidos en años para buscar un boleto a la siguiente fase de la UEFA Champions League, los franceses se verán las caras ante el Bayern Munich.

El duelo se celebrará en el Allianz Arena, y los parisinos tiene ir desde el arranque a proponer, ya que, en el primer partido de la serie de los octavos de final los bávaros tomaron ligera ventaja con gol de Kingsley Coman.

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El entrenador francés, Christophe Galtier, tendrá todas sus esperanzas puestas en el juego colectivo de su escuadra y a las acciones individuales del argentino Lionel Messi y del francés Kylian Mbappé.

Bayern Munich tomó ventaja en el juego de ida

Los comandados por Julian Naggelsman tomaron ligera ventaja en el Parque de los Príncipes, ese partido culminó 1-0 a favor de los alemanes, las criticas y señalamientos no se dejaron esperar, tanto que han pedido la cabeza de Galtier en el caso de no poder avanzar a la siguiente fase.

El tanto de Kingsley Coman fue de una calidad futbolística destacada, gracias a una asistencia de Alphonso Davies, y le dio la ventaja al Bayern con una volea exquisita, misma que silenció al Estadio del PSG.

El PSG tendrá la baja del brasileño Neymar

El delantero brasileño, Neymar será baja por lo que resta de la temporada, pues será sometido a cirugía en el tobillo derecho, esto tras un nuevo capítulo de su lesión el 20 de febrero y los doctores decidieron que la operación era lo más recomendado para atender de fondo esta afección.

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Horario y dónde ver Bayern Munich vs PSG

El cuadro del Bayern Munich se medirá al PSG este miércoles 8 de marzo a las 14:00 hrs (Tiempo del centro de México) y podrás seguir las acciones en el minuto a minuto de sitio de aztecadeportes y las incidencias más relevantes del encuentro en nuestras redes sociales.

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