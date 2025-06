Bayern vs Boca Juniors VER EN VIVO y GRATIS el resultado de HOY viernes 20 de junio, partido de la Jornada 2 del Mundial de Clubes 2025; marcador ONLINE

Este 20 de junio el Mundial de Clubes de la FIFA presenta uno de los partidos más llamativos de toda la fase de grupos, cuando se encuentren en Miami el Bayern Munich y Boca Juniors, duelo que pertenece a la Jornada 2 de este novedoso torneo; las incidencias del encuentro las podrás seguir MINUTO A MINUTO en esta cobertura del enfrentamiento.

SIGUE AQUÍ LA ACTIVIDAD AL INSTANTE DEL BAYERN VS BOCA

Como si fuera un encuentro que solo es posible en videojuegos, se miden en el Hard Rock Stadium de Miami el Bayern que debutó con paliza ante el Auckland por 10-0 y ahora regresan a la carga, mentalizados que será una historia muy diferente.

Boca Juniors suma un punto luego de haber empatado ante Benfica, donde perdieron una ventaja de dos goles y vieron como dos elementos fueron expulsados en su juego de debut en el sector C del Mundial de Clubes de la FIFA que está muy competido.

Así llega Bayern Munich al duelo frente a Boca Juniors

Por sus jugadores, nómina, fama mundial y partido de debut en Mundial de Clubes, Bayern es el favorito a sacar la victoria, pero dentro del equipo no lo ven así, saben que Boca Juniors irá con todo a la cancha poniendo de frente el orgullo y dándolo todo en 90 minutos.

Su entrenador, Vincent Kompany ha seguido de cerca a Boca, tomándose muy enserio el juego, pues hasta asistió al duelo de Boca vs Benfica para conocer a los rivales y se llevó anotaciones que no dejará de aplicar, todo en miras a su objetivo que es ser campeones, y que no tuvo problemas en expresarlo en la previa.

“Ahora estamos en el torneo y queremos ganar todos los partidos, ése es nuestro objetivo. Conocemos la calidad que hay en este campeonato, todos los equipos que participan aquí son equipos ganadores”, recalcó el estratega Kompany.

Luego de ganar 10-0 y establecer un nuevo récord en Mundial de Clubes, virtualmente están del otro lado, pero para ello no pueden bajar la guardia ante Boca Juniors y luego contra Benfica.

“Tenemos respeto por Boca. Pero nos miramos a nosotros mismos y queremos aportar nuestras cualidades al partido”, abundó Kompany.

Así llega Boca Juniors para medirse ante Bayern

En el caso de Boca Juniors, tienen un punto en el torneo, luego de enfrentar a Benfica; este partido ante Bayern será el más bravo y luego tendrán a Auckland como una oportunidad para sumar tres puntos en un grupo C muy cerrado.

Boca Juniors con su entrenador Miguel Russo, irán con todo en Miami, queriendo dar un manotazo en la mesa, y en la previa el estratega recordó que se mostraron buenos argumentos en el debut y que “se puede competir en el Mundial de Clubes”.

Lo que tienes que saber del Bayern vs Boca Juniors