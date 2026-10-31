¡A la lona! Bek Nurmaganbet propina brutal nocaut a Marcos Vázquez en el primer round

La función de México vs El Mundo en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, ha dejado el primer nocaut de la noche cuando el kazajo Bek Nurmaganbet derrotó al mexicano Marcos Vázquez en el primer round mandándolo a la lona con un derechazo a la mandíbula que culminó la contienda.

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Marcos Vázquez pierde ante Bek Nurmaganbet con nocaut en el primer round

Marcos Vázquez no pudo con el poder de los puños de Bek Nurmaganbet y apenas en el primer round cayó al menos en tres ocasiones antes de ser noqueado definitivamente por los poderosos puños de su rival que quiso terminar anticipadamente con el combate.

WHAT A KO ‼️



Bek Nurmaganbet got it done in round one 😤#CaneloMbilli | Oct 31st | @RiyadhSeason | Live on DAZN 🥊 pic.twitter.com/y2BxCQAme1 — Ring Magazine (@ringmagazine) October 31, 2026

Nurmaganbet extendió su marca a 16 victorias, 14 de ellas por la vía del nocaut, y sin conocer aun la derrota en la categoría de los pesos supermedianos, mientras que Vázquez sufrió su cuarta caída en su trayectoria profesional.

La pelea de Nurmaganbet y Vázquez formó parte de la cartelera de México vs El Mundo que estelarizará Canelo Álvarez enfrentándose a Christian Mbilli por el cinturón de los pesos supermedianos del CMB que podrás disfrutar a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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