Cartelera COMPLETA de la pelea de Canelo vs MBilli; horario para en TV Azteca

Sábado especial el que tendremos este 31 de octubre a través de la señal de TV Azteca en donde se enfrentará Saúl 'Canelo' Álvarez en contra de Christian Mbilli por el cinturón de campeón de los pesos supermedianos del CMB como parte de la cartelera de México vs El Mundo en donde también estarán presentes otros boxeadores mexicanos.

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La cartelera completa de la función México vs El Mundo

Canelo Álvare z vs Christian Mbilli | por el campeonato supermediano del CMB

z vs Christian Mbilli | por el campeonato supermediano del CMB Jaime Munguía vs Nikita Zon | por el campeonato supermediano de la AMB

vs Nikita Zon | por el campeonato supermediano de la AMB Rafael Espinoza vs Lorenzo Parra | por el campeonatop pluma de la OMB

vs Lorenzo Parra | por el campeonatop pluma de la OMB Lindolfo Delgado vs Arthur Biyarslanov | por el título vacante superligero de la FIB

vs Arthur Biyarslanov | por el título vacante superligero de la FIB David Picasso vs Carl Jammes Martin | supergallo

vs Carl Jammes Martin | supergallo Raymundo Rojas vs Reito Tsutsumi | peso pluma

vs Reito Tsutsumi | peso pluma Carlos Emilio Rojo vs Flavius Biea | peso mediano

vs Flavius Biea | peso mediano Héctor Aguirre vs Brayan León | peso supermediano

vs Brayan León | peso supermediano Erick Villegas vs Sultan Almohammed | peso superpluma

vs Sultan Almohammed | peso superpluma Marcos Vázquez vs Bek Nurmaganbet | peso supermediano

La Mansión del Boxeo abre sus puertas en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes para la gran función de México vs El Mundo que protagonizará Canelo Álvarez en contra de Christian Mbilli.

El mexicano buscará recuperar el cinturón de campeón de los pesos supermedianos del CMB que le arrebató Terence Williams el año pasado cuando lo derrotó en Las Vegas arrebatándole su título de campeón indiscutido.

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