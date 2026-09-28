Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
SELECCIONES SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Bélgica vs Francia EN VIVO | ver GRATIS resultado de transmisión HOY lunes 28 de septiembre, segundo partido de Zinedine Zidane, sin Kylian Mbappé por la jornada 2 de la UEFA Nations League; marcador online

La selección de Francia visita a Bélgica en el King Baudouin Stadium en partido de la Jornada 2 de la UEFA Nations League. Sigue con nosotros el resultado minuto a minuto

Partido Bélgica vs Francia

Escrito por: Fernando Campos

 Bélgica ha causado una gran impresión en su primer partido con Mark van Bommel en el banquillo al imponerse con comodidad por 2-0 a Italia en el Stadio Olimpico. Los Diablos Rojos, que fueron el único equipo capaz de marcarle a la eventual campeona España en el Mundial del verano, ya han igualado su cifra de victorias de la anterior fase de grupos de la UEFA Nations League. Tras superar aquella situación, Bélgica busca dar un paso adelante e igualar sus logros de la 2020-2021, cuando alcanzó las semifinales y cayó ante la futura campeona Francia, y una racha de seis partidos sin perder en casa les da motivos para confiar.

El esperado debut de Zinedine Zidane en el banquillo de Francia se ha saldado con una victoria por 1-0 en Turquía, pero la lesión de rodilla sufrida por su máximo goleador histórico, Kylian Mbappé, ha empañado en parte la celebración. Les Bleus afrontan el desafío sin su gran referente mientras buscan superar la fase de grupos, sabiendo que jugar como visitante les favorece al acumular cinco salidas invictos (G4, E1).

Pronóstico del Bélgica vs Francia hoy lunes 28 de septiembre 2026

Francia parte con una ligera ventaja en los pronósticos (con una probabilidad estimada de victoria que ronda el 53%-54%). Marcador estimado: Bélgica 1 - 2 Francia

Horario y dónde seguir en vivo el Bélgica vs Francia

Horario: 12:45 horas (Tiempo del centro de México)

Sigue el partido en vivo por aztecadeportes.com

Tags relacionados
Selección de Bélgica Selección de Francia

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
29 SEP
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
29 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
29 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
30 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
30 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
30 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
1 OCT
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
1 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
1 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
2 OCT