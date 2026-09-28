Bélgica vs Francia EN VIVO | ver GRATIS resultado de transmisión HOY lunes 28 de septiembre, segundo partido de Zinedine Zidane, sin Kylian Mbappé por la jornada 2 de la UEFA Nations League; marcador online

Bélgica ha causado una gran impresión en su primer partido con Mark van Bommel en el banquillo al imponerse con comodidad por 2-0 a Italia en el Stadio Olimpico. Los Diablos Rojos, que fueron el único equipo capaz de marcarle a la eventual campeona España en el Mundial del verano, ya han igualado su cifra de victorias de la anterior fase de grupos de la UEFA Nations League. Tras superar aquella situación, Bélgica busca dar un paso adelante e igualar sus logros de la 2020-2021, cuando alcanzó las semifinales y cayó ante la futura campeona Francia, y una racha de seis partidos sin perder en casa les da motivos para confiar.

El esperado debut de Zinedine Zidane en el banquillo de Francia se ha saldado con una victoria por 1-0 en Turquía, pero la lesión de rodilla sufrida por su máximo goleador histórico, Kylian Mbappé, ha empañado en parte la celebración. Les Bleus afrontan el desafío sin su gran referente mientras buscan superar la fase de grupos, sabiendo que jugar como visitante les favorece al acumular cinco salidas invictos (G4, E1).

Pronóstico del Bélgica vs Francia hoy lunes 28 de septiembre 2026

Francia parte con una ligera ventaja en los pronósticos (con una probabilidad estimada de victoria que ronda el 53%-54%). Marcador estimado: Bélgica 1 - 2 Francia

Horario y dónde seguir en vivo el Bélgica vs Francia

Horario: 12:45 horas (Tiempo del centro de México)

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