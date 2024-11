Bélgica vs Italia: Fecha y horario para ver en vivo en México la UEFA Nations League

La Selección de Bélgica se enfrentará a Italia este jueves 14 de noviembre en Bruselas por la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League. Este encuentro es crucial para ambas selecciones, ya que una victoria podría consolidar su posición en el Grupo B. El partido está programado para las 13:45 horas (hora de México).

Posibles alineaciones Bélgica vs Italia

En el equipo de Bélgica, el regreso de Romelu Lukaku destaca como una pieza clave en ataque tras su buen momento en la Serie A con el Napoli. Aunque aún no se confirma su titularidad, su presencia puede ser determinante ante la baja sensible de Kevin De Bruyne, quien sigue recuperándose de una lesión. Los posibles once iniciales de Bélgica incluirían a Koen Casteels en la portería, junto con Zeno Debast, Wout Faes y Arthur Theate en defensa, además de Jeremy Doku y Leandro Trossard en ofensiva.

Por el lado de Italia, el técnico Luciano Spalletti podría contar con Guglielmo Vicario en el arco, acompañado por defensores como Giovanni Di Lorenzo y Alessandro Bastoni. En el mediocampo, jugadores como Nicolo Barella y Davide Frattesi buscarán dominar la posesión, mientras que Moise Kean y Mateo Retegui podrían ser sus principales armas ofensivas

Pronósticos: ¿Quién gana en el Bélgica vs Italia?

Este duelo promete ser parejo, dado el historial reciente entre ambos equipos, donde Italia ha prevalecido en tres de sus últimos cuatro enfrentamientos. Sin embargo, Bélgica, jugando en casa y motivado por el retorno de Lukaku, podría tener una ligera ventaja. Las estadísticas sugieren que es probable que ambos equipos marquen y que haya más de 2.5 goles en el encuentro, lo que augura un partido emocionante y de alta intensidad

